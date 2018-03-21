最爽鏟屎官！木曜4超玩劇組幸福喊「這個迎賓禮可以」

由溫妮、泱泱、邰智源與KID主持的節目《木曜4超玩》，時常拍攝有趣短片介紹「一日體驗各行各業」。新推出的影片中，溫妮和泱泱隔著一片玻璃直呼好可愛，到底是什麼生物能讓兩位正妹如此沉醉？答案原來是超可愛的「熊貓」。

黑白相間的熊貓廣受大家喜愛，各種懶洋洋的樣子看了更讓人直呼「卡哇伊」。但由於熊貓屬保育類動物，平常想要近距離接觸是不太可能，只能像溫妮和泱泱一樣遠觀不能褻玩焉。不過你有注意到裡面有個角色能「零距離」接觸熊貓嗎？沒錯，那就是「熊貓鏟屎官」，而現在，「熊貓鏟屎官」也開始在台灣招募，一個星期就能爽拿20萬元酬勞，堪稱史上「最爽屎缺」！