最爽鏟屎官！木曜4超玩劇組幸福喊「這個迎賓禮可以」

由溫妮、泱泱、邰智源與KID主持的節目《木曜4超玩》，時常拍攝有趣短片介紹「一日體驗各行各業」。新推出的影片中，溫妮和泱泱隔著一片玻璃直呼好可愛，到底是什麼生物能讓兩位正妹如此沉醉？答案原來是超可愛的「熊貓」。
黑白相間的熊貓廣受大家喜愛，各種懶洋洋的樣子看了更讓人直呼「卡哇伊」。但由於熊貓屬保育類動物，平常想要近距離接觸是不太可能，只能像溫妮和泱泱一樣遠觀不能褻玩焉。不過你有注意到裡面有個角色能「零距離」接觸熊貓嗎？沒錯，那就是「熊貓鏟屎官」，而現在，「熊貓鏟屎官」也開始在台灣招募，一個星期就能爽拿20萬元酬勞，堪稱史上「最爽屎缺」！
▲想當熊貓飼育員嗎？「熊貓鏟屎官」現在開始招募囉。（圖／阿里巴巴集團提供）
由淘寶天貓推出的「熊貓鏟屎官」招募活動，要找的就是喜歡熊貓的你！「熊貓鏟屎官」可以與熊貓近距離相處、餵食、鏟屎、摸摸，體驗熊貓飼育員的任務。
▲「鏟屎官」的任務當然要鏟屎啦！（圖／阿里巴巴集團提供）
▲原本只能這麼遠觀看的熊貓可以近距離接觸。（圖／阿里巴巴集團提供）
除了擔任熊貓飼育員之外，還可以前往四川深度旅遊、開闊視野體驗新事物，並分享每天所見所聞。最重要的是在玩樂之餘，還能爽拿20萬新台幣的酬勞，「屎缺」都不屎缺了！
更進一步的「熊貓鏟屎官」招募資訊可以在104人力銀行的淘寶網站上查詢，淘寶Facebook粉絲團也會同步刊登訊息，這次更特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作。喜歡熊貓、旅遊的你，趕快去應徵吧。
▲「小學生課本的逆襲」跨界合作，果然當熊貓才是最爽的！（圖／阿里巴巴集團提供）