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最爽鏟屎官！木曜4超玩劇組幸福喊「這個迎賓禮可以」

生活中心／綜合報導2018/03/21 10:12
▲超級大屎缺「熊貓鏟屎官」，現正招募中！（圖／阿里巴巴集團提供）
▲超級大屎缺「熊貓鏟屎官」，現正招募中！（圖／阿里巴巴集團提供）

由溫妮、泱泱、邰智源與KID主持的節目《木曜4超玩》，時常拍攝有趣短片介紹「一日體驗各行各業」。新推出的影片中，溫妮和泱泱隔著一片玻璃直呼好可愛，到底是什麼生物能讓兩位正妹如此沉醉？答案原來是超可愛的「熊貓」。

黑白相間的熊貓廣受大家喜愛，各種懶洋洋的樣子看了更讓人直呼「卡哇伊」。但由於熊貓屬保育類動物，平常想要近距離接觸是不太可能，只能像溫妮和泱泱一樣遠觀不能褻玩焉。不過你有注意到裡面有個角色能「零距離」接觸熊貓嗎？沒錯，那就是「熊貓鏟屎官」，而現在，「熊貓鏟屎官」也開始在台灣招募，一個星期就能爽拿20萬元酬勞，堪稱史上「最爽屎缺」！


▲想當熊貓飼育員嗎？「熊貓鏟屎官」現在開始招募囉。（圖／阿里巴巴集團提供）

由淘寶天貓推出的「熊貓鏟屎官」招募活動，要找的就是喜歡熊貓的你！「熊貓鏟屎官」可以與熊貓近距離相處、餵食、鏟屎、摸摸，體驗熊貓飼育員的任務。


▲「鏟屎官」的任務當然要鏟屎啦！（圖／阿里巴巴集團提供）


▲原本只能這麼遠觀看的熊貓可以近距離接觸。（圖／阿里巴巴集團提供）

除了擔任熊貓飼育員之外，還可以前往四川深度旅遊、開闊視野體驗新事物，並分享每天所見所聞。最重要的是在玩樂之餘，還能爽拿20萬新台幣的酬勞，「屎缺」都不屎缺了！

更進一步的「熊貓鏟屎官」招募資訊可以在104人力銀行的淘寶網站上查詢，淘寶Facebook粉絲團也會同步刊登訊息，這次更特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作。喜歡熊貓、旅遊的你，趕快去應徵吧。


▲「小學生課本的逆襲」跨界合作，果然當熊貓才是最爽的！（圖／阿里巴巴集團提供）

心動趕快搜尋「史上最爽屎缺」，活動報名請見：

Taobao 淘寶 FB

(https://www.facebook.com/tw.taobao/posts/2209253095755864:0)

104人力銀行

(https://www.104.com.tw/job/?jobno=60ysp&jobsource=n104bank1)

1111人力銀行

(https://www.1111.com.tw/job/84809516/)

Taobao 淘寶行程

 (https://world.taobao.com/wow/oversea/act/panda?scm=20140651.350.5.20a)

(注意：此非阿里巴巴正式員工招募，請勿使用人力銀行投遞，未符合報名規則將視為無效報名。)

關鍵字小學生課本的逆襲熊貓鏟屎官淘寶四川熊貓飼育員溫妮泱泱
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