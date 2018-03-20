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娛樂

曾是江蕙、蔡依林合聲歌手　馬毓芬辦演唱會原因有洋蔥

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/21 07:30
▲馬毓芬將於4月18日舉辦音樂會。（圖／達寶國際有限公司提供 , 2018.03.20）
▲馬毓芬將於4月18日舉辦音樂會。（圖／達寶國際有限公司提供 , 2018.03.20）

華語樂壇人稱「小芬姐」的音樂人馬毓芬，從幕後合音、到曾走到幕前推出5張個人專輯，再到後來成為眾多天王天后經典華語情歌最重要的製作人，近年更成為歌手們世界巡迴演唱會背後最倚賴的合聲。而馬毓芬將於4月18號，在台北國際會議中心TICC舉辦《愛的旅程》音樂會，除了紀錄整理自己超過三十年的音樂心路歷程，也藉此紀念逝世十一年的音樂人哥哥馬兆駿。

為了4月18日在台北國際會議中心舉辦的《愛的旅程》音樂會，馬毓芬也特別錄製了一首全新單曲，同時也是演唱會主題曲〈幕後歌〉。

馬毓芬在錄製這首歌時從試唱開始，每唱一句就哭到不能自己，光第一段歌詞，「燈光下的歌手／背對著我的表演／是我習慣／看的畫面／錄音室黑暗中／藏著完美與殘缺／我聽過了／千百萬遍」，如縮時攝影的功能，快速回放了這三十幾年的光陰。這首歌從試唱到錄製完成共花了六天時間，馬毓芬Hold不住自己淘淘不絕的眼淚，讓這首歌差點難產。

過去，馬毓芬除了擔任專輯製作人、合聲外，也參與如江蕙、張惠妹、劉若英、梁靜茹、蔡依林、王力宏、范瑋琪、羅志祥、SHE等歌手的巡迴演唱會合聲。


▲馬毓芬曾擔任許多天王天后巡迴演唱會的合聲歌手。（圖／達寶國際有限公司提供 , 2018.03.20）

馬毓芬《愛的旅程》演唱會另一個最特別的點是，將與「罕見疾病基金會」、和剛成立的「看見，齊柏林基金會」兩大公益團體合作，不對外售票，選擇捐款一定金額到任一個基金會，將可獲得音樂會門票，用音樂串起思念，因公益成為永遠。

關鍵字馬毓芬馬兆駿愛的旅程幕後歌
IU工作到昏倒　臉頰手指都是瘀青

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