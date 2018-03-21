女子騎車撞上保時捷嚇傻　車主一句話網友全歪樓

近日一名女子騎車行經新北市板橋重慶路 278 巷口時，不慎撞上一輛白色保時捷 Cayman S ，機車倒地後女子獨自站在路中央，直盯著保時捷車尾看，似乎是太驚嚇無法回神。事發後，保時捷車主將照片 PO 網，透露還未向女子求償，沒想到網友們的回應全歪樓了。

保時捷車主在「爆料公社」中貼出 3 張照片，寫下：「終於體會到被神主牌擊落的感受了」，表示本月 15 日上午 8 時許，當日天氣晴、地面乾燥，他已打好方向燈在巷口等候其它車輛先出來，再準備進入巷內，沒想到卻遭女子騎車從後方撞上。