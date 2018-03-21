女子騎車撞上保時捷嚇傻　車主一句話網友全歪樓

近日一名女子騎車行經新北市板橋重慶路 278 巷口時，不慎撞上一輛白色保時捷 Cayman S ，機車倒地後女子獨自站在路中央，直盯著保時捷車尾看，似乎是太驚嚇無法回神。事發後，保時捷車主將照片 PO 網，透露還未向女子求償，沒想到網友們的回應全歪樓了。
保時捷車主在「爆料公社」中貼出 3 張照片，寫下：「終於體會到被神主牌擊落的感受了」，表示本月 15 日上午 8 時許，當日天氣晴、地面乾燥，他已打好方向燈在巷口等候其它車輛先出來，再準備進入巷內，沒想到卻遭女子騎車從後方撞上。
▲保時捷車尾多處擦撞痕跡。（圖／翻攝自「爆料公社」）
照片中可見，車尾多處遭到擦撞，尤其左側保險桿更有明顯擦撞痕跡，眼看自己撞上要價 300 多萬元的保時捷，女子肇事後完全愣在原地。不過車主一句「目前並未求償～所以其他的不解釋。」隨即引發網友們熱議，紛紛留言「偶像劇都是這樣開始的...」、「嗯！？可以論及婚嫁了」、「以身相許」、「求後續」，把焦點放在兩人的關係上。
但也有網友認為「應該就事論事，三寶就是欠教育」、「該賠就要賠，這不是教訓是教育」，認為對三寶千萬不可仁慈，否則改天很有可能又有人受害。
▲保時捷車尾多處擦撞痕跡。（圖／翻攝自「爆料公社」）