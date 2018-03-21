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舉弱男愛愛無力　中醫歸納6大病因

記者陳鴻謙／台北報導2018/03/21 14:19
▲國內研究指出，隨治療勃起功能障礙方式改進，民眾就醫意願增加，初次確診為勃起功能障礙的患者有越來越年輕的趨勢。（圖／ingimage）
▲國內研究指出，隨治療勃起功能障礙方式改進，民眾就醫意願增加，初次確診為勃起功能障礙的患者有越來越年輕的趨勢。（圖／ingimage）

國內研究指出，隨治療勃起功能障礙方式改進，民眾就醫意願增加，初次確診為勃起功能障礙的患者有越來越年輕的趨勢。1999年時初次確診年齡平均為65歲，至2011年已下降至53歲。

中醫師楊永榮表示，現代醫學認為造成陽萎原因有很多，比如縱欲過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸菸過量、過服安眠藥、營養失調、生殖器變形等，都會造成陽萎。

臨床顯示，陽萎患者大多因情緒緊張或精神障礙所引起，有40%至85%的人屬於精神性陽萎，由於日常生活過於緊張、恐慌、極度興奮等，引起大腦皮質對控制生殖器勃起的神經抑制加強，或脊髓中樞機能紊亂而造成陽萎。

楊永榮指出，中醫深入分析研究陽萎症的發生原因，歸納出6大原因。首先，是房事過度或長期有手淫壞習慣，引起耗損腎氣精血；加上飲食不節，常吃生冷食物，引起命門火衰，腎陽虛損，精血虛寒。

其二，為七情所傷，思慮過度，煩惱過頭，磨損心脾，造成陰虛火旺，經常動火，津液枯乾；第三，則因怒氣傷肝、肝氣鬱結；第四，因驚恐傷腎，氣虛無力，導致不舉。第五，有些人因外傷瘀血阻滯經絡，溼熱下注、熱傷宗筋、溼氣組絡，其中多是罹患慢性腰子、尿道、膀胱發炎；最後，糖尿患者也常出現陽痿現象。

此外，陽萎與肝腎二經有相當密切的關係。肝主筋，陰莖生殖器屬中筋，肝的經絡循繞陰器，肝氣無力，中筋就無力，所以肝不好的人一定會發生陽萎。楊永榮強調，男性勃起功能障礙無論源自上述哪種病因，治療時務必要辯證論治，才能達到理想治療效果。

中醫治療勃起功能障礙主要有疏肝解鬱法、清泄肝火法、調養肝腎法3種。楊永榮說，臨床上以憂慮、抑鬱、胸悶、失眠、口乾等症狀的患者為大宗，可採疏肝解鬱法，施以加味逍遙散或柴胡疏肝散加以治療，配合活血化瘀藥物如桃仁、丹蔘，或佐以可鎮靜安神的龍骨、牡蠣、藿香、茴香，可有效改善興奮機能衰退的性神經。

若為煩躁易怒，且性器官易亢奮但隨即萎軟的病患，多可見舌苔厚膩、面色潮紅、口苦、心悸，楊永榮建議可用龍膽泄肝湯來治療，再搭配丹皮、鉤藤以發揮平肝潛陽之效，再以知母、黃柏，抑制過度興奮的性神經。

至於少數肝腎功能減退的老年患者，症狀多為手足無力且冰冷、腰痠、頻尿、頭暈目眩等，這類病患可以選用菟絲子、枸杞子、女貞子、巴戟天、仙靈脾等滋養肝腎的藥物，再搭配六味地黃丸或右歸丸，都有不錯的療效。

楊永榮提醒，男性有勃起功能障礙問題應及早對症下藥，治療成效相對提高。建議患者除了接受藥物治療，也要積極調整生活型態，從根源減少勃起障礙的發生率，以免臨陣不舉的遺憾再次發生，影響與伴侶間的情感。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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