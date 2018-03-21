雲林藝術光點　學童繪我家鄉地圖

李進勇表示，「登高必自卑、行遠必自邇」，隨著時代的變遷，教育理念也隨之轉變，近期的教育講求對世界的探索必須從自身為起點，感謝勤誠興業陳董事長、研揚科技暨文教基金會莊董事長共同推動校園藝文攜手計畫，讓學童藉由藝術推廣更加了解自己成長的環境，成為了解並認同故鄉的愛鄉人；14組優秀的得獎作品將陸續安排於各校巡迴展出，讓更多師生感受在地藝術的扎根成果。

為提高雲林子弟對家鄉的了解與認同，縣長李進勇21日參加2018雲林縣藝術光點校園藝文攜手計畫「我的家鄉真美麗-家鄉地圖巡迴展」開幕記者會，盼藉由在地藝術與教育的連結，讓雲林的孩子們對故鄉有愛、有認同感，進而珍惜家鄉的一切；副議長蘇俊豪、勤誠興業董事長陳美琪、研揚科技暨文教基金會董事長莊永順及13所參與計畫的學校校長及師生皆出席，場面熱鬧溫馨。



▲縣長李進勇盼雲林子弟成為了解並認同雲林的愛鄉人。（圖／雲林縣政府提供,2018.03.21）

勤誠興業董事長陳美琪表示，自己是斗六人，離鄉打拚40餘年後，很高興有機會回饋鄉里，由於藝術的無限想像空間可以激發學童的發展潛能，因此從6年前就開始推動藝術光點計畫，讓孩子用雙腳、用眼睛看見家鄉之美，目前雲林已有95所學校、30餘萬人次參與。



研揚科技暨文教基金會董事長莊永順也以歐洲小國為例，表示許多歐洲小國雖幅員狹小，但國力卻強，這是由於當地國民的藝術鑑賞力有一定水準，因此希望藉由藝術光點計畫，提升國家未來主人翁的藝術能力。



本次「我的家鄉真美麗-家鄉地圖巡迴展」共有斗六、東和、水碓、重興、育仁、嘉興、忠孝、油車、廉使、大有、崙背、東勢、華南共13所學校、14組優秀作品獲獎，各校學生也在記者會後一一為現場來賓導覽創作內容。榮獲第一名的水碓國小團隊指導老師表示，透過家鄉地圖的繪製，除了讓學生更了解家鄉，也讓老師更了解學校社區自然環境與人文特色之美。

「我的家鄉真美麗－家鄉地圖繪製」競賽活動為增進國小學童認識家鄉之美，繪製主題包括：學校所在鄉鎮內各項自然（地形、地勢、自然風景、氣候、植被、生態環境等）與人文（遊樂區、觀光休憩、建築景觀、族群分布、交通、文化、歷史、生活等）之特色主題。



▲榮獲第一名的水碓國小學生帶來生動活潑的導覽。（圖／雲林縣政府提供,2018.03.21）