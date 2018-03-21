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生活

美女雪乳「包夾」女嬰照網瘋傳　背後故事藏洋蔥

生活中心／綜合報導2018/03/21 15:14
▲Echo（短髮者）與好閨密邱默默（長髮者）一同撫養孩子，背後故事感動不少網友。（圖／翻攝自「我和兩個媽媽」臉書專頁）
▲Echo（短髮者）與好閨密邱默默（長髮者）一同撫養孩子，背後故事感動不少網友。（圖／翻攝自「我和兩個媽媽」臉書專頁）

近日一張兩名美女裸上身擁抱女嬰的照片在網路上廣為流傳，引起不少男性網友暴動直呼想當那名嬰兒，但其實在那照片背後，藏著一段滿是洋蔥的故事。

其中一名女子正是女嬰的親生媽媽，她叫 Echo ，今年 27 歲，與好閨密邱默默創立了「我和兩個媽媽」臉書專頁。 Echo 在專頁上透露，原本與女兒的生父感情相當濃烈，也曾嚮往與對方走入婚姻，然而就在對方得知她懷孕的消息後，態度開始有了極大轉變，不僅冷淡要求她將小孩拿掉，甚至在外頭有了小三，常為了小三丟下她不管，這一切都讓 Echo 相當心痛，萌生要墮胎的想法。

直到後來遇見了默默，才讓 Echo 的人生有了變化「那時（默默）聽到我想要拿掉她（女兒）的想法，一直哭說她聽到妹妹在我肚子哭說『媽媽我想看妳，不要不要我』」，就是這段話讓 Echo 改變心意「我聽到後也哭了，因為從沒這樣很真實的感受到她在我體內的存在，也很對不起她我居然有不要她的想法這麼多次」，最後選擇將女兒生下。

原以為生下孩子後能再與男友試著好好相處，無奈對方依舊只顧小三，讓 Echo 死心決定放棄男友「放棄的同時我也做好了當單親媽媽的準備」，決定要為女兒負責到底。Echo 說，起初因覺得不光榮所以不想讓人知道她未婚懷孕、不想公開女兒身世，「但隨著她生出來的那一刻，看著她一天一天的進步，我覺得她不應該在我的陰影躲躲藏藏下成長」，最終在坐月子時創立專頁記錄女兒的成長，而一路上不斷陪著她、給予支持的閨密默默，也成了女兒的另一個媽媽。

有了好閨密默默的陪伴， Echo 相信「在我和默默兩個媽媽的照顧下，她（女兒）不會感到沒有親爸爸的陪伴是件難過的事」，同時 Echo 也希望透過臉書專頁「能讓所有的單親媽媽知道帶孩子不是自己一個人，『單親』並不是可憐的象徵，漂亮活出一片天才是我們最重要的人生課題」。

關鍵字我和兩個媽媽單親媽媽嬰兒閨密洋蔥
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