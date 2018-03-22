謬德生積勞病故？國防部旌忠狀引發質疑

藍天行動聯盟祕書長、退休上校繆德生日前參與反年改抗爭活動，攀爬立院建物時，不慎從高處摔落，在本月初許拔管離世，今(22)日舉辦謬德生告別式，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等人均出席致意。國防部發言人陳中吉受訪時表示，只要在服役期間獲得過勳獎，都會尊重家屬的意願與受理遺屬的申辦，由後備司令部核發旌忠狀。但國防部頒發的旌忠狀上，繆德生的過世原因卻被寫成「積勞病故」，引發外界批評是刻意淡化繆因抗議軍人年金改革辭世，對此陳中吉說，旌忠狀上的致詞，都是用「按規定的表達方式」，實際上還是以他曾經獲得的勳獎為主，一切合乎規定。

對於謬德生過世後，政府並未向謬道歉？陳中吉說，因為謬過去是國防部的同袍，嚴德發今日率領各軍司令部代表向謬德生表達哀悼。至於後續喪葬事宜，陳中吉說，會尊重家屬意願。

謬德生因為年金改革發生意外過世，國防部未來對於軍人年改的進度規畫？陳中吉表示，從前部長馮世寬到現任部長嚴德發都積極溝通年金改革，像是跟不同團體袍澤與前輩，或在立院開議後，也向許多關心的立委溝通說明，希望站在國家安全與照顧袍澤的立場下，確保軍人年改方案。

▲國防部頒發的旌忠狀上，繆德生的過世原因寫成「積勞病故」，引發外界批評。（圖／取自 監督年金改革行動聯盟粉絲頁）