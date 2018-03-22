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娛樂

劉亦菲被爆不滿劇本帶人改戲份　耍大牌氣暈導演

娛樂中心／綜合報導2018/03/22 15:08
▲網路流言指控劉亦菲拍戲時，配合度差，氣暈導演。（圖／翻攝 劉亦菲微博, 2018.03.22）
▲網路流言指控劉亦菲拍戲時，配合度差，氣暈導演。（圖／翻攝 劉亦菲微博, 2018.03.22）

劉亦菲最近投入電視劇《南煙齋筆錄》拍攝，結果被爆出與劇組人員不合，與男主角井柏然在片場耍大牌，把導演氣暈，聽到這個不實傳聞，令她無奈在微博寫下：「還能不能好好拍完戲了。」

網路流出一篇文章，指劉亦菲及井柏然對《南煙齋筆錄劇本》不滿意，分別帶了編劇改戲份，結果雙方意見不合起爭執，劉亦菲還嫌劇組配的保母車太小，要求換大車，井柏然也跟進要求。文章更指出劉亦菲帶了6個助理，導致劇組支出成本提高，擠壓到其他工作人員的餐費，還說她配合度差等等的指控。

這篇文章流出後引起熱議，劇組第一時間發聲明，澄清拍攝現場氣氛融洽，劉亦菲配合度極佳，否認這些不實指控。隨後劉亦菲也無奈表示：「還能不能好好拍完戲了，再一次呵呵噠，我多想好好把戲拍完啊。」


▲劉亦菲在微博無奈表示想好好拍完戲，不想回應不實流言。（圖／翻攝 劉亦菲微博, 2018.03.22）

而去年與她合作電影的「蘭陵王」馮紹峰留言力挺劉亦菲，說她工作認真敬業，且充滿拚勁，駁斥傳言指控，並鼓勵她：「不管是虞姬還是小白，都讓我們看到了敬業以及對每個人都很友善的你」，盼她別受到傳言影響，好好地在戲中發揮。


▲馮紹峰轉發劉亦菲貼文，力挺好友是個敬業的演員。（圖／翻攝 微博, 2018.03.22）

關鍵字劉亦菲馮紹峰陸劇
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