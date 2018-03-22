劉亦菲被爆不滿劇本帶人改戲份　耍大牌氣暈導演

劉亦菲最近投入電視劇《南煙齋筆錄》拍攝，結果被爆出與劇組人員不合，與男主角井柏然在片場耍大牌，把導演氣暈，聽到這個不實傳聞，令她無奈在微博寫下：「還能不能好好拍完戲了。」

網路流出一篇文章，指劉亦菲及井柏然對《南煙齋筆錄劇本》不滿意，分別帶了編劇改戲份，結果雙方意見不合起爭執，劉亦菲還嫌劇組配的保母車太小，要求換大車，井柏然也跟進要求。文章更指出劉亦菲帶了6個助理，導致劇組支出成本提高，擠壓到其他工作人員的餐費，還說她配合度差等等的指控。

這篇文章流出後引起熱議，劇組第一時間發聲明，澄清拍攝現場氣氛融洽，劉亦菲配合度極佳，否認這些不實指控。隨後劉亦菲也無奈表示：「還能不能好好拍完戲了，再一次呵呵噠，我多想好好把戲拍完啊。」