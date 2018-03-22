藍營議員批中捷招考黑幕　中市府：絕無內定

國民黨團書記長李中議員表示，他接到去年畢業用心準備參加捷運考試的考生投訴，中捷運今年的招募簡章處處充滿玄機。原本去年中捷的人員招募是採用筆試加上面試，他也據此認真準備專業科目，但今年突然變成「公開延攬」，在資格限定方面，不是要在同業有3年以上經驗、就是要在相關領域有5年以上經驗，這對於剛畢業的年輕人來說，簡直就是欲入無門，這讓他對於市長口口聲聲說要照顧年輕人、給年輕人就業機會的說法充滿絕望。

市府交通局長王義川表示，捷運綠線為無人駕駛系統，電聯車透過行控中心縝密系統整合控制，延攬已具相當經驗的軌道從業人員，可不用再投入大量時間金錢培訓，發揮最大效益。

台中捷運公司招募95位中高階軌道專才，僅採「面試」而無須「筆試」，台中市議會國民黨團今(22)日舉行記者會指出，中捷運公司人員招考顯然不公平、扼殺年輕人為台中服務的機會，呼籲林佳龍市長用公平的招募制度讓真正優秀的年輕人能進入中捷為市民服務。

黨團執行長顏莉敏議員指出，翻開去年中捷的考試簡章，不僅要先筆試以鑑別報考者的專業能力且平均月薪約33,962 元，但今年只需要口試而平均月薪卻拉高到50,242 元，如果兩天口試時間都以八小時做基礎，就算只有300人報名，每位也只有3.2分鐘可以口試，這麼短的時間可以問出什麼專業程度？

議員楊正中說，台中捷運公司資本額10億採分年編列，但光106年至109年人事費加總就高達9億2,200萬，人事費占資本額比例高達92.2%。先前中捷提出的專案報告中所提供的年度財務估算表，台中捷運公司於109年資本額10億到位的同時，累計虧損也將高達14億8,641萬，虧損金額大於資本額，卻沒有提出相關因應方案，屆時無非是市政府又要再增資或補助，完全就是無底洞。



▲交通局長王義川表示，用人絕對以「個人技術能力」為考量，秉持公開透明原則，絕無內定情形。（圖／市政府提供 , 2018.3.22)

黨團議員指出，與北捷、桃捷、高捷做橫向比較，這些城市的捷運公司招募人員時，也都是採用筆試加上面試，北捷與桃捷甚至於還要做心理測驗或職涯測驗，北捷營運多年下來已有初步盈餘都只敢開33,800到54,500元、平均37,766元的薪資，中捷運還沒有進入試運轉階段也還處於虧損就開出這麼優渥的薪資，顯然極度不合理。

王義川說，一般筆試並無法測試經驗及專業技術，透過專家學者以面對面問答的方式，不但可觀察應試者的反應能力及實務上排除系統障礙的能力，更可透過應試者口試當天的儀態、語言表達與反應能力、人格特質等面向進行評比。

其實，這次開出的薪資相較北高兩市捷運公司，並未特別高或特別低。市府希望藉此次徵才，讓北高或高鐵的中彰投苗中部地區子弟能返鄉服務。對於國民黨議員取得的薪資訊息，他認為，可能有誤解，將進一步向議員說明。而議員與各界若有適當人才，也歡迎公開透過招募程序推薦。

王義川也預告，台中捷運下一波徵才預定今年五、六月左右進行，將以服務、行政、票務等基層人員為主。屆時可能會採筆試加口試的方式甄選，讓尚無軌道經驗的服務人才也有機會進入台中捷運公司服務。

他強調，為台中市民打造安全的捷運系統，是市府及台中捷運公司責無旁貸的責任，用人絕對是以「個人技術能力」為考量，招募作業及過程定會秉持公開透明原則，絕無內定情形。