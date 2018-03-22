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沈榮津：不漲電價大家都浪費電　網友怒批「比賽講幹話」

編輯中心／綜合報導2018/03/22 16:47
▲經濟部長沈榮津（圖）表示：「你不漲電價，大家都浪費電！」這句話立刻讓網友火大。（資料圖片）中央社記者吳翊寧攝107年3月21日
▲經濟部長沈榮津（圖）表示：「你不漲電價，大家都浪費電！」這句話立刻讓網友火大。（資料圖片）中央社記者吳翊寧攝107年3月21日

4 月 1 日電價即將調漲 3%，10 月可能還有一波！經濟部日前至立院經濟委員會報告時，遭到在野黨立委猛批，然而經濟部長沈榮津卻回應：「你不漲電價，大家都浪費電！」這句話立刻讓網友火大，痛批：「現在是在比賽講幹話嗎？」

經濟部日前至立院經濟委員會報告時遭到立委猛批。國民黨立委孔文吉表示，4 月電價調漲，代表總統蔡英文所說的不漲電價政策已跳票，應向全民道歉！而前經濟部長李世光因為去年 815 大停電而下台，「沈部長是不是也該準備為電價調漲下台？」


經濟部長沈榮津（右）21 日在經濟部舉行記者會表示，深澳兩部新機組若未依規劃上線，2026 年的備用容量率與法定目標 15% 差距將不只 0.1%，供電將更為吃緊。左為能源局長林全能。中央社記者吳翊寧攝107年 3 月 21 日

另外，立委更提案要求核二 2 號機組重啟之後，因應成本降低，2 年內將不得再漲電價；不過對此沈榮津卻不敢承諾，僅表示「有困難」。沈榮津更表示：「你不漲電價，大家都浪費電！」直言電價調漲 3％ 是大家談出來的社會共識。

對此，許多網友瞬間火大，痛批：「講這種話是腦殘嗎？」、「現在是在比賽講幹話？」、「官員、立委不減薪，就不會認真做事」、「如果不是民進黨執政，還真不知道台灣腦殘這麼多...」

關鍵字經濟部長沈榮津幹話浪費電電價民進黨
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