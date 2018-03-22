沈榮津：不漲電價大家都浪費電　網友怒批「比賽講幹話」

4 月 1 日電價即將調漲 3%，10 月可能還有一波！經濟部日前至立院經濟委員會報告時，遭到在野黨立委猛批，然而經濟部長沈榮津卻回應：「你不漲電價，大家都浪費電！」這句話立刻讓網友火大，痛批：「現在是在比賽講幹話嗎？」

經濟部日前至立院經濟委員會報告時遭到立委猛批。國民黨立委孔文吉表示，4 月電價調漲，代表總統蔡英文所說的不漲電價政策已跳票，應向全民道歉！而前經濟部長李世光因為去年 815 大停電而下台，「沈部長是不是也該準備為電價調漲下台？」



▲經濟部長沈榮津（右）21 日在經濟部舉行記者會表示，深澳兩部新機組若未依規劃上線，2026 年的備用容量率與法定目標 15% 差距將不只 0.1%，供電將更為吃緊。左為能源局長林全能。中央社記者吳翊寧攝107年 3 月 21 日