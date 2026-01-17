全聯福利中心熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆竟是低價劣質油混充！檢警查出，進口商「堡晟興業」及「楓緣國際」涉嫌將成本低廉、透過化學溶劑萃取的「橄欖粕油」，重新包裝並虛偽標示為高級食用油，再透過買一送一等促銷手段誘騙消費者。涉案的陳姓父子3人遭約談，檢方認定涉犯詐欺取財等罪，諭令共180萬元交保。
劣油變頂級？「殘渣」混充獲暴利
檢警調查發現，陳姓父子檔利用消費者對「日本進口」與「高價油品」的信賴，自國外進口俗稱「殘渣油」的橄欖粕油（Olive Pomace Oil）。這類油品是將橄欖果實經壓榨後的果渣，再經高溫與化學溶劑提煉而成，營養價值極低，與初榨橄欖油截然不同。
然而，業者卻將其改頭換面，貼上「日本一番頂級橄欖油」的標籤，並在瓶身強調「Top Grade」（頂級），誤導消費者以為買到的是高品質油品。目前食藥署已介入，除命產品全面下架外，也將進一步檢驗油品中是否殘留有害人體的重金屬或化學溶劑。
全聯下架避風頭 買一送一成陷阱
記者實際走訪位於新北市淡水區的全聯門市，發現貨架上原先陳列該款油品的區域已經清空。現場標示顯示，該款油品原價699元，經常主打「買一送一」優惠，換算下來單瓶僅約349.5元。
許多消費者衝著「日本一番」的名號與半價優惠購入，如今卻發現買到的竟是混充殘渣的劣質油。店員對此低調說，該商品先前因「即期」撤下，對於是否因假油案下架或何時接受退貨，目前尚未接獲總公司進一步指示。
網早已起疑：看不出產地的「洗產地」油
事實上，這款油品的問題早有端倪。早在案發前，臉書社團「我愛全聯-好物老實說」就有網友發文詢問：「請問有人買過本期一送一的『日本一番』橄欖油嗎？它瓶身背面貼日文標籤、再貼中文標籤，想說這到底是誰家品牌？」
當時眼尖的網友就在貼文下留言警告：「這種包裝看起來就是洗產地的產品，誰知道真正產地在哪」、「沒寫Extra Virgin（特級初榨）或是酸價的一律無視，一切只是包裝話術」、「標籤看起來不像日本產，可能是全聯跟貿易商合作的貼牌貨」。如今檢調出手偵辦，也證實了當初網友對這款「全聯獨賣」商品的疑慮並非空穴來風。
檢方呼籲，若民眾家中仍有該款油品，建議暫停食用，並保留發票與商品，待後續廠商或通路公布退換貨方案，以保障自身權益。
資料來源：食藥署、我愛全聯-好物老實說
