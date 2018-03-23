兒子調皮她怒吼「去找新媽媽照顧你」　網友：爽到爸爸

原 PO 在臉書「爆料公社」 PO 文表示，自己的孩子相當調皮，老婆還曾經因為兒子的調皮，氣到寫下「告別信」。原 PO 老婆署名「即將離開你的舊媽媽」，並用紅筆寫下「老娘不幹了，你自己去找一個新媽媽來照顧你」。

兒子調皮卻意外讓爸爸賺到？一名男網友 PO 文表示，兩年前兒子因為調皮，讓老婆差點離家出走，兩年後的同一天，兒子再度調皮到讓老婆寫下「你自己去找一個新媽媽來照顧你」，網友則紛紛歪樓「找新媽媽不就爽到爸爸嗎？」

除此之外，原 PO 也公布兩年前老婆寫給兒子的信，信中雖然看得出老婆的憤怒，但也看到滿滿的「醋意」，因為內容寫下「你不用找我，也不用打電話給我，因為你根本只背你爸的手機號碼，把我的號碼背得亂七八糟…」

雖然原 PO 的老婆信中寫得相當憤怒，但仍可以感受到她對孩子「滿滿的關心」，因此原 PO 當然也就不當一回事，開玩笑地表示「我兒子又惹我老婆生氣了！我看我這次真的可以幫他找新媽媽了」。

網友則紛紛歪樓「這東西擺明是把拔自編自導設的局」、「找新媽媽不就爽到爸爸嗎？」「爸爸表示我多年的計畫終於有成果了」。此外，也有網友認為原 PO 老婆的字寫得蠻漂亮的。



▲原 PO 公布老婆兩年前寫的「告別信」。（圖／翻攝自爆料公社）



▲原 PO 老婆寫的「告別信」。（圖／翻攝自爆料公社）