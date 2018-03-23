管中閔案 台大24日召開校務會議

按照議程，早上9時起是臨時校務會議，目前排定議程是討論學生代表童昱文等人的提案，建議成立校長遴選爭議委員會調查小組。

台大原訂明天召開學期初的正式校務會議，本月8日經程序委員會議決，於24日同一天再召開一次臨時校務會議，討論校長遴選相關爭議。

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學遴選出的新校長管中閔，至今仍無法上任。台大將於明天上午召開校務會議，討論遴選相關爭議。

除此之外，還有許多校務會議代表提出各種提案，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告、以及檢討校長遴選規章等，都排在下午的第二場校務會議（正式校務會議），但上午的臨時校務會議也可能變更議程。

因應明天校務會議攻防，部分台大師生今天中午在校園內傅鐘前發起肥皂箱論壇，擔心台大一直沒有正式校長，許多大型計畫都被迫延宕，希望政府不要干預大學自主。

管中閔昨天發出聲明，要求教育部在3月底前決定是否聘任。教育部次長林騰蛟則說，待本月24日台大召開校務會議後，就會參考會議結論，加上教育部掌握的相關資訊做評判，盡快做適法性處理。（編輯：張銘坤）1070323