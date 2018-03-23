「國民老婆」吳卓源嬌喊「很敏感」　收原味XX超興奮

「龍虎門All Star」年初首次在第13屆KKBOX風雲榜前夜祭正式對外演出，1.5小時輪番上陣9組表演藝人。而在4月28日他們將在台大體育館盛大舉辦「龍虎門音樂節Long Hu Men Festival: INTRO」，主辦單位聚集超過14組的海內外高手進行跨越廠牌的合作，首波公佈演出卡司為「五大龍將虎帥」違法、RPG、NEOSO、Chillaxe、ZENBØ，近日再公佈2位華語嘻哈界女神，有「國民老婆」之稱的Julia吳卓源，與「迷幻系女伶」Bolly阮禾茜合體降臨，

吳卓源（Julia）去年出道發片，不僅創作能力與歌聲備受稱讚，〈買榜〉、〈走到飛〉、〈台北夜空下〉在排行榜成績居高不下，她謙虛說：「自己很幸運，剛出道就有那麼多人喜歡，會唱我的歌」，她剛從SXSW美國南方音樂節演出回台，當地樂迷竟然也都會唱〈買榜〉讓她直呼驚喜。自稱是「很敏感的人」，只要收到粉絲親手做的禮物、卡片都讓她非常感動。



▲「龍虎門音樂節」將在4月28日台北登場。（圖／JUST LIVE就是現場提供 , 2018.03.23）

至於歌聲迷幻銷魂、外表帥氣俐落且在IG上有17.5萬人追蹤的「Bolly 阮禾茜」，對付瘋狂粉絲也很有自己一套，她說：「通常發現被跟蹤都會讓自己變很醜，像是用手把妝抹花、走路一拐一拐的，讓自己看起來像鬼粉絲就會被嚇跑。」與吳卓源合作的〈給我酒〉，是阮禾茜的首支中文單曲，這首歌輕描淡寫90都會女子的寂寞，細細品嚐卻是沉重的悲傷，2位女神也不忘向韓國R&B創作歌手Dean喊話，希望能有機會一起合作。