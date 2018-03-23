影音／新體驗　搭船進綠博夜遊冬山河

2018宜蘭綠色博覽會即將於3月31日至5月13日在冬山河生態綠洲舉行，配合這項活動，冬山鄉公所首度推出搭乘電動小船進入綠博享套票優惠的措施，全票只要150元，半票100元，遊客可以從冬山河舊河道碼頭上船，體驗小船遊河的樂趣後，再進入宜蘭綠色博覽會活動現場參觀各式展出及活動。此外，還可以預約搭乘小船夜遊冬山河舊河道。

今年的宜蘭綠色博覽會將於3月31日至5月13日在冬山河生態綠洲及冬山火車站周邊舉行，冬山鄉公所特別將去年開始營運的電動小船遊冬山河舊河道與綠色博覽會相結合，推出搭小船遊綠博的優惠措施。冬山鄉長謝燦輝表示，民眾搭乘電動小船進入綠色博覽會，包含搭船及綠博門票，全票只要150元(12-65歲)，半票100元(3-12歲及65歲以上)。除了結合綠博套票的優惠措施之外，今年也首度推出夜遊冬山河舊河道的活動，不過，這項活動必須事先向冬山鄉公所預約。