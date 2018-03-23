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娛樂

人間煉獄　遭導演強暴姊妹相繼輕生

娛樂中心／綜合報導2018/03/23 17:28
▲韓國電視節目《아침발전소》（暫譯早晨發電機）揭露性侵慘案。（圖／翻攝自MBC , 2018.3.23）
▲韓國電視節目《아침발전소》（暫譯早晨發電機）揭露性侵慘案。（圖／翻攝自MBC , 2018.3.23）

南韓「Me too」反性侵運動再延燒，現在又爆出姊妹花受害者相繼自殺身亡，今（23）日韓國電視節目《아침발전소》（暫譯早晨發電機）一名母親公開指控，2009年大女兒被4名導演性侵16次，還遭到暴力對待，因報警反被威脅走上絕路，當初幫姊姊介紹臨演工作的妹妹因為太過自責，也想不開輕生。


▲張母訴說女兒們的悲慘遭遇。（圖／翻攝自MBC , 2018.3.23）

《아침발전소》（暫譯早晨發電機）內容一播出，震驚全韓，被害姊妹花張母透露，「大女兒就讀研究所時，成績相當優秀，小女兒跟她說附近有電視劇在拍攝，需要一些臨時演員，她因此獲選小配角，沒想到拍攝回來，大女兒整個人都變了，後來甚至休學。」張母看完大女兒寫下的紙條才知道，原來，她在拍攝期間慘遭管理臨演的4名導演們性侵16次，這些人還對她暴力相向。


▲張母透露，大女兒被強暴16次。（圖／翻攝自MBC , 2018.3.23）

張母帶大女兒報警後，沒有獲得幫助，反而是二度傷害，「警察說把性器官畫出來，看看外觀是怎樣，還要大女兒跟加害者直接面對面。」受不了龐大壓力，大女兒走上絕路，因為太過自責，小女兒也步上輕生後塵，張父受不了愛女們相繼自殺身亡，打擊太大腦溢血逝世。目前，只剩張母一個人還在為大女兒的悲慘遭遇奮鬥。

 

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關鍵字아침발전소臨演me too
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