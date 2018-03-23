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客家政策研討會　中市鎖定觀光打造鮭魚返鄉藍圖

記者黃玿琮／台中報導2018/03/23 18:04
▲產、官、學、研界齊聚一堂，共同探討台中市客家政策未來走向。（圖／台中市政府客委會提供2018.3.23）
▲產、官、學、研界齊聚一堂，共同探討台中市客家政策未來走向。（圖／台中市政府客委會提供2018.3.23）

為規劃更完整的台中市短中長期客家政策與發展藍圖，市府客家事務委員會23日首度舉辦「台中市客家政策研討暨政策規劃研討會」；邀集產、官、學、研界齊聚一堂，共同探討台中市客家政策未來走向，各項建言將彙整為「台中市客家政策報告書」，做為市府未來施政參考。

研討會在東勢高工登場，由市府客委會主委劉宏基主持，會中安排「客家政策與規劃」、「客家語言與人才培育」、「客家文化保存與發展」等三場討論會；分別由逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授劉曜華、中央大學客家語文暨社會科學學系教授江俊龍，以及雲林科技大學文化資產維護學系教授李謁政擔任引言人，吸引產、官、學、研界共70餘人參與，討論熱絡。

劉宏基主委表示，台中市客家政策不只要獨尊客家、讓典型客庄有吸引力，更希望增加非典型客庄的能見度，進而提昇台中客家文化的吸引力；不但讓台中的客家文化得以永續保存、傳承、發揚，並做為台中觀光產業行銷的亮點。

客委會表示，鑑於台中的客家人口分布與結構特殊，較其他縣市不同，全力探索屬於台中市獨有的客家文化特色。為量身打造短中長期的客家政策與發展藍圖，希望以觀光為策略，發展深度旅遊，吸引民眾到客庄，也讓年輕人願意返鄉打拼，找回身為客家人的歸屬感及榮耀感，透過舉辦研討會，期望借重專家學者的專業知識與宏觀格局，凝聚出一套具執行力且長久的客家政策，展現台中客家文化的特色風貌。

關鍵字客家政策逢甲大學中央大學雲林科大
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