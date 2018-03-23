自縊女星生前控陪睡百次　20萬網友推動重新調查

南韓已故女星張紫妍因演出電視劇《流星花園》被台灣民眾所認識，她在2009年上吊自殺，並留下遺書指控The Contents經紀公司老闆金承勳不僅威脅她陪酒，還要求她陪睡超過百次，消息一出震驚全南韓。近日「Me too」反性侵運動在南韓延燒，從2月底便有網友在「青瓦台國民請願留言板」發起，期盼重新調查張紫妍死亡真相，目前已有20萬人簽名支持。
根據相關法規，「青瓦台國民請願留言板」的請願若在30天內得到20萬個支持簽名，政府相關部門就會對該請願做出正式回應，目前各界都在持續關注南韓政府的下一個動作，是否會如20萬網友期盼，正式啟動調查，讓張紫妍生前遭遇一一被公開。張紫妍輕生後，其家人對金承勳提出控訴，但法院認為沒有其他目擊證人，加上當事者已離世，因此判定「性招待說證據不足」。
▲張紫妍留下遺書。（圖／NOWnews資料照）
但奇怪的是，5年後法院卻推翻先前判決，還給張紫妍清白，並認定經紀公司存在強迫張紫妍陪酒之事實，要求The Contents經紀公司老闆金承勳賠償2400萬韓元（相當74萬元台幣）。
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