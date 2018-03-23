曹瑞原執導《魁儡花》　《一把青》演員有望回鍋

公視歷史大戲《傀儡花》於今（23）日公布製作團隊，由《一把青》導演曹瑞原率領金鐘團隊出擊，公視為了籌備此劇，費時2年，製作預算更高達1.55億元。董事長陳郁秀表示：「公視堅持推動旗艦歷史劇，期望拍出高規格的作品、與國際接軌。」如此大動作致力於戲劇，頗有想為自己扳回一城的意味，《傀儡花》預計2019年3月開拍，2020年播出。

關於選角，曹瑞原表示不擔心，他以《一把青》為例，認為台灣目前仍未形成影視工業環境，片中空軍太太甚至由2位劇組的男生來扮演。他也提到，「現在是個機會，如果把握住，就能帶給民眾信心，政府能給影視產業力量。」