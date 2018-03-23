曹瑞原執導《魁儡花》　《一把青》演員有望回鍋

公視歷史大戲《傀儡花》於今（23）日公布製作團隊，由《一把青》導演曹瑞原率領金鐘團隊出擊，公視為了籌備此劇，費時2年，製作預算更高達1.55億元。董事長陳郁秀表示：「公視堅持推動旗艦歷史劇，期望拍出高規格的作品、與國際接軌。」如此大動作致力於戲劇，頗有想為自己扳回一城的意味，《傀儡花》預計2019年3月開拍，2020年播出。
關於選角，曹瑞原表示不擔心，他以《一把青》為例，認為台灣目前仍未形成影視工業環境，片中空軍太太甚至由2位劇組的男生來扮演。他也提到，「現在是個機會，如果把握住，就能帶給民眾信心，政府能給影視產業力量。」
▲導演曹瑞原將執導《傀儡花》。（圖／公視提供，2018.03.23）
曹瑞原透露，女主角蝶妹要尋找視覺18、19歲的原住民臉孔，特質是熱情奔放，但不失溫婉含蓄；飾演美國領事的男主角，之後也將會到澳洲選角。至於是否會回鍋《一把青》演員？曹瑞原表示，不排除也不放棄線上的好演員：「好的演員需要再造，而不是製造偶像。」
《傀儡花》改編自陳耀昌「臺灣文學獎」金典獎長篇小說，描寫美國領事和臺灣原住民少女的愛情故事，除了還原1867年美國商船「羅妹號」在恆春半島南端發生船難，而後誤闖排灣族領地，被認為是侵略者而遭殺害，引發美國海軍出兵、與原住民頭目簽訂台灣第一份國際盟約的「羅妹號事件」，在史料有限之下，考究功夫十足艱鉅。