名家論壇》洪孟楷／深澳電廠環差通過　蔡政府真的錯了

一個電廠，無論是核能、綠能、還是傳統的燃煤燃氣，基本上一般普羅大眾都沒有足夠的專業知識能判斷對於環境的破壞或永續，你、我、媒體、官員，都無權決定蓋或不蓋。因為這牽扯到整體的專業，絕無官大學問大的發言空間。所以任何開發案才需要各部會專家組成的審議委員會，在各自的立場上捍衛把關。

深澳電廠於上上周五環差案通過，直至今日仍有不少民眾對其中爭議不甚了解，甚至有看到把深澳電廠誤植在宜蘭，連媒體報導都不確定之處，更何況是一般民眾，再者有八成北海岸鄉親反對興建燃煤電廠。為何引發如此大爭議？關鍵在於蔡政府換位置就換腦袋，唏哩呼嚕想矇騙過關，就是原因！

理想的狀態是，經濟部以能源分配、供電無虞、經濟發展角度來計畫，而環保署則以環境永續、禁止汙染的角度嚴審，各司其職、針鋒相對，在這過程中互相不妥協，你有堅持、我有壓力，但是都必須對得起自己的良心的態度，為自己說出的話負責，最後、真無共識，則由總統或行政院長等上位者負起政治責任，拍板定案。過去核四如此，江宜樺院長於2014年宣布封存，無論此決定對錯，能一肩扛起負起責任，就對得起政治良心。

然而，本次深澳電廠環差案詭異之處就在於明明出席委員共17位，最終投票呈現8:8的贊同反對平手局面，意即有半數委員對於該電廠環境影響有非常大的質疑，在環境保護立場就更應該謹慎地再評估，不用倉促通過，以避免錯誤資訊造成環境永久的破壞。但擔任主席的環保署副署長卻投下贊同票通過，環保署瞬間變成環害署，這不是自打嘴巴嗎？

為何要趕著通過？是上位者施壓？還是有任何利益空間？這是民眾不解的質疑！

筆者過往擔任文化局長期間，文資審查也是如此，身為主持文資會議的主席，充分尊重出席委員的發言是必要的，而最常通過決議是「修正後通過」或「修正後再審」；如果出席委員在某案件尚無法達成共識，那請規畫單位針對本次會議委員質疑之處再做修正，即刻安排下次開會時間，最遲不過兩個月，所以完全不會拖延整體進度。但能用這兩個月的時間請規畫單位再做詳實計畫，這是對於文化資產保存的重視和不草率。

因為東西一被破壞就可能永久消失，文化資產如此、環境保護也是如此。

今日民進黨政府最大問題在於上位者已經有既定想法要推動，先姑且不論其在野時無一不反，現在執政什麼都要。但應當把關扮黑臉的單位也被迫要順從，過去的勞基法修正案，看勞動部自我貶抑如同資動部；如今看環保署應當守護環保變成投下破壞生態的重要決定一票，環保鬥士變成環境殺手，民眾又怎能相信這個政府能為人民的權利把關呢？

最後，事發至今，除了環保署、經濟部透過媒體互相一嘴毛的指控，賴清德出面說了與民眾認知落差極大的「乾淨煤」，發言人要大家google以外，沒看見任何願意負起政治責任的肩膀出現。沒有肩膀的政府、沒有責任的良知，只有眷戀官位、貪守位置的嘴臉；「文官不愛財、武官不惜死」岳飛將軍看著南宋偏安走向滅亡的擔憂，如今對照現在的民進黨政府，台灣還有多少光陰可以被消磨？

這件環差案評估，蔡政府您真的錯了！而後代子孫的健康代價責任，誰賠得起呢？

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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