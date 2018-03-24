直播／我要救台北！邱文祥14：00宣布參選北市長

表態參選台北市長又再添一人！與現任市長柯文哲同樣出身醫界、前台北市副市長邱文祥，將於今（24）日下午二時舉行記者會宣布投入選舉，他稍早也在臉書po出影片，強調自己有能力做得比「同學」柯文哲更好。NOWnews《今日新聞》也將全程直播。

邱文祥在臉書貼文寫道，「他們說，你能把台北救起來嗎？於是，這成了我的初衷，也是我的本心：我要救台北！和我一起來為台北市進行大會診，對症下藥！」

邱文祥並說，「今天下午兩點記者會，直播和大家相見，歡迎留言賜我寶貴意見。」