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政治

直播／我要救台北！邱文祥14：00宣布參選北市長

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/24 12:32
與現任市長柯文哲同樣出身醫界、前台北市副市長邱文祥，24日下午二時舉行記者會宣布投入參選台北市長。

表態參選台北市長又再添一人！與現任市長柯文哲同樣出身醫界、前台北市副市長邱文祥，將於今（24）日下午二時舉行記者會宣布投入選舉，他稍早也在臉書po出影片，強調自己有能力做得比「同學」柯文哲更好。NOWnews《今日新聞》也將全程直播。

邱文祥在臉書貼文寫道，「他們說，你能把台北救起來嗎？於是，這成了我的初衷，也是我的本心：我要救台北！和我一起來為台北市進行大會診，對症下藥！」

邱文祥並說，「今天下午兩點記者會，直播和大家相見，歡迎留言賜我寶貴意見。」

而在臉書的影片中，邱文祥也親口訴說他參選台北市長的原因，他說自己從小在台北長大，自師大附中、陽明大學畢業後就在榮總服務，擔任過台北市立聯醫總院長、衛生局長、陽明醫學大學醫學院長、台北市副市長、花博基金會董事長、亞洲泌尿醫學會秘書長，經歷豐富。

邱文祥強調，他日前舉辦了《我所求的是奉獻》新書發表後，不分藍綠議員朋友、和自己曾醫治過的病友們，都非常鼓勵他要「救台北」。邱文祥批評，這幾年來台北市政嚴重空轉，多位首長相繼離職，他決定要參選就是覺得「我可以做得比我的同學柯文哲更好。」

邱文祥並預告，從4月10日起，每周二、三、四會透過臉書直播討論市政，並邀請數十位醫界專家來討論醫學新知，希望藉此讓台北市民更了解、肯定他。

關鍵字邱文祥台北市長柯文哲李錫錕國民黨
台大卡管　柯P：給管中閔上任算了

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