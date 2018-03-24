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娛樂

圖輯／泰國BL劇《一年生2》小鮮肉來台宣傳

圖輯／記者林調遜2018/03/24 17:21

  • ▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Fiat（左）、Oaujun。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Fiat（左）、Oaujun。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Guy（左）、Nammon。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Guy（左）、Nammon。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

  • ▲泰國BL劇《一年生2》Fiat（左）、Oaujun 作勢親吻。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

泰國 BL 劇《一年生2》六位小鮮肉 Kirst、Singto、Fiat、Oaujun、Guy、Nammon 今（24）日來台宣傳，並將於明日舉辦粉絲見面會。

關鍵字一年生2泰國 bl 劇《一年生2》
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