法稅改革上街頭　籲廢除稅務獎勵金

法稅改革聯盟志工扶老攜幼、揮舞著旗幟在遊行隊伍相當醒目，這一支從嬰兒到阿公、阿麼祖孫三代一起參加創意遊行，表達推動法稅改革的決心，以及希望下一代可以有賦稅人權環境的心願。志工們強調法稅改革聯盟的十大建言、五大訴求，獲得主辦單位之一明德里林麗芬里長極力支持。

林麗芬里長表示，政府課稅本來就應該合理、合法、公平，今天有這個機會讓我們所有的鄉親知道什麼才是合理的稅制，這是每個人的權利，也是我們極力想幫鄉親爭取的；因為只有合理、合法、公平課稅，人人才能有幸福、安康、和諧的生活。

法稅改革聯盟志來自各行各業，志工中醫師陳先生表示，常聽到開診所的老師、學長姊抱怨受到國稅局的「特別關照」，門診量越大就越會被找去喝咖啡；遇上不合理刁難的稅單都敢怒不敢言，最後大多都選擇協商了事。他認為稅務獎勵金，是導致稅單亂開的重要原因，必須廢除。

顏姓志工表示，台灣鄰近的國家如新加坡、香港都有發生將超徵稅收退還於人民的例子，但台灣這十幾年來薪資所得倒退十幾年，還能連續4年超徵超過5,000億；更扯的是，國家負債還沒有減少。惡劣的稅務環境不但拖垮經濟，企業外移，就業機會減少，也讓薪資不但無提升甚至呈現倒退的現象，這讓30幾歲的他憂心未來而不敢生小孩。

▲台中市北區明德里里長（中間著紅色衣服者）與法稅改革聯盟志工合影。(圖／法稅改革聯盟提供2018.3.24)

隊伍中有一位滿頭白髮阿嬤志工，讓人不禁好奇為什麼這把年紀了還要這麼辛苦；阿嬤說，我年齡已經很大了，但為了下一代，我必須站出來，因為不希望我的小孩跟孫子以後在台灣沒工作，還要到國外當台勞。

在櫻花盛開的太原「櫻悅廣場」除了社區團體的精彩表演外，法稅改革聯盟的創意隊伍，帶來了濃濃的正義感；目前全國已有超過4,800位村里長連署「稅改十大建言」，充份反應了基層的心聲，他們希望政府下定決心改革法稅制度，讓「有Go旺」的不只是明德里，而是台灣「有Go旺」。