BL泰劇鮮肉合唱〈小幸運〉　甜喊最關注王大陸

BL泰劇《一年生 Sotus the series》在前年播出時，受到熱烈歡迎，第二季《一年生2 Sotus S》推出，再度引爆話題。《一年生2 Sotus S》6位鮮肉演員今（24）日來台宣傳、接受媒體訪問，主要演員「Singto」與「Krist」透露兩人在戲外也是學長、學弟關係，與戲中如出一轍，因為是舊識，即便拍攝吻戲都覺得非常安心。

6位泰國鮮肉來到台灣，表示一開始抵達登機門，直到出機場，都有很多粉絲在跟隨，覺得非常開心、驚訝。問及來到台灣最想吃什麼？Krist表示想吃麻辣鍋，早聽說台灣的麻辣鍋非常有名，以及喝台灣道地的珍珠奶茶，因為在泰國一杯就要120元台幣，有些昂貴，因此想嚐嚐當地的珍珠奶茶。