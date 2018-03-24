BL泰劇鮮肉合唱〈小幸運〉　甜喊最關注王大陸

BL泰劇《一年生 Sotus the series》在前年播出時，受到熱烈歡迎，第二季《一年生2 Sotus S》推出，再度引爆話題。《一年生2 Sotus S》6位鮮肉演員今（24）日來台宣傳、接受媒體訪問，主要演員「Singto」與「Krist」透露兩人在戲外也是學長、學弟關係，與戲中如出一轍，因為是舊識，即便拍攝吻戲都覺得非常安心。
6位泰國鮮肉來到台灣，表示一開始抵達登機門，直到出機場，都有很多粉絲在跟隨，覺得非常開心、驚訝。問及來到台灣最想吃什麼？Krist表示想吃麻辣鍋，早聽說台灣的麻辣鍋非常有名，以及喝台灣道地的珍珠奶茶，因為在泰國一杯就要120元台幣，有些昂貴，因此想嚐嚐當地的珍珠奶茶。
▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）
▲泰國BL劇《一年生2》Guy（左）、Nammon。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）
日前Singto與Krist曾合唱〈小幸運〉，現場兩人也再度重現美妙歌聲，展現對台灣的誠意。問及有無關注台灣藝人？Singto則用中文說出「王大陸」，看來對於電影《我的少女時代》相當喜愛。至於印象最深刻的一場戲？Krist認為是在海邊的戲，因為很少出外景到海邊，感覺像是邊玩邊工作，又難得能與大家聚在一起，所以很懷念當時的拍攝情況。
▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）
▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）