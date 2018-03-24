NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈遭界外球擊中　女童無大礙曾莞婷辣露長腿　甜揪粉絲抱抱睡覺理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

BL泰劇鮮肉合唱〈小幸運〉　甜喊最關注王大陸

記者徐郁雯／台北報導2018/03/24 18:39
▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）
▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

BL泰劇《一年生 Sotus the series》在前年播出時，受到熱烈歡迎，第二季《一年生2 Sotus S》推出，再度引爆話題。《一年生2 Sotus S》6位鮮肉演員今（24）日來台宣傳、接受媒體訪問，主要演員「Singto」與「Krist」透露兩人在戲外也是學長、學弟關係，與戲中如出一轍，因為是舊識，即便拍攝吻戲都覺得非常安心。

6位泰國鮮肉來到台灣，表示一開始抵達登機門，直到出機場，都有很多粉絲在跟隨，覺得非常開心、驚訝。問及來到台灣最想吃什麼？Krist表示想吃麻辣鍋，早聽說台灣的麻辣鍋非常有名，以及喝台灣道地的珍珠奶茶，因為在泰國一杯就要120元台幣，有些昂貴，因此想嚐嚐當地的珍珠奶茶。


▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）


▲泰國BL劇《一年生2》Guy（左）、Nammon。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

日前Singto與Krist曾合唱〈小幸運〉，現場兩人也再度重現美妙歌聲，展現對台灣的誠意。問及有無關注台灣藝人？Singto則用中文說出「王大陸」，看來對於電影《我的少女時代》相當喜愛。至於印象最深刻的一場戲？Krist認為是在海邊的戲，因為很少出外景到海邊，感覺像是邊玩邊工作，又難得能與大家聚在一起，所以很懷念當時的拍攝情況。


▲泰國BL劇《一年生2》六位小鮮肉來台宣傳，並將於明（25）日舉辦粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）


▲泰國BL劇《一年生2》Kirst（左）、Singto。（圖／記者林調遜攝，2018.3.24）

關鍵字一年生 sotus the series一年生2 sotus s
影／鼓鼓坦承愛惡作劇有控制狂曾莞婷辣露長腿　甜揪粉絲抱抱睡覺

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan