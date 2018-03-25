懇求台灣波麗士幫忙　大陸民眾跨海尋獲表親

台南市警第一分局莊敬所日前接獲陸籍趙姓民眾報案，稱她遠從大陸搭機來台找尋失散多年的遠房外表親，因到台後人生地不熟，人海茫茫下，不知從何尋起，徒感悲從中來，泫然欲泣，後見警察派出所，心中頓現希望之光。
趙姓女子說，她在大陸早聞台灣警察的服務熱情，故立刻進入請求協助，莊敬所警員阮新勇、蔡宇杰了解狀況後，馬上親切的奉上茶水，溫馨的問候，藉以舒緩趙女心緒，再進一步探尋有無渠親戚的基本資料，可資運用。
但趙女僅得提供之手機號碼卻早已是空號，趙女再告知員警另一線索，表親戚的地址為東區精忠三村，員警聽後心中亦為之一蕩，因該處早在多年前拆遷，並改建成目前市民遊憩之平實公園，使得此案頓入膠著狀態。
儘管的線索有限，但台灣警察的銳利威名，豈是虛浪而得，阮、蔡2員再想到趙女千里迢迢的跨海尋親，當然不可就此放棄，於是運用警政署最尖端的警政資訊系統，輔以多年辦案經驗，反覆交叉比對，經過一番折衝與努力，終得柳暗花明，正面訊息曙光初現。
阮、蔡逐一過濾並釐清出吻合趙女所尋之表親目前可能居住之處所，又可喜的是，該男子還是住於台南市，警員阮新勇歡喜的駕駛巡邏車現地查訪，果真讓阮員找到表親的家人，並通知護送至派出所與報案人趙女會合。
初見面時，雙方稍有生疏感，但當趙女出示多年前的家庭合照以及家書後，彼此熱淚盈眶，歡喜團圓，亦滿足的向警方之辛勞，致上最誠摯的謝意。
本案趙女遠從大陸跨海尋親，從音訊渺茫，心盪谷底至歡喜慶團圓，僅經歷短短幾小時時間，除了再三向警方道謝外，更親自體驗到台灣波麗士的熱情胸襟，趙女當場不由自主的脫口而出，欲在個人網頁留下最有意義的感動。