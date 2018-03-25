懇求台灣波麗士幫忙　大陸民眾跨海尋獲表親

台南市警第一分局莊敬所日前接獲陸籍趙姓民眾報案，稱她遠從大陸搭機來台找尋失散多年的遠房外表親，因到台後人生地不熟，人海茫茫下，不知從何尋起，徒感悲從中來，泫然欲泣，後見警察派出所，心中頓現希望之光。

趙姓女子說，她在大陸早聞台灣警察的服務熱情，故立刻進入請求協助，莊敬所警員阮新勇、蔡宇杰了解狀況後，馬上親切的奉上茶水，溫馨的問候，藉以舒緩趙女心緒，再進一步探尋有無渠親戚的基本資料，可資運用。

但趙女僅得提供之手機號碼卻早已是空號，趙女再告知員警另一線索，表親戚的地址為東區精忠三村，員警聽後心中亦為之一蕩，因該處早在多年前拆遷，並改建成目前市民遊憩之平實公園，使得此案頓入膠著狀態。