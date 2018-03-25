影／和安苡愛感情沒發展？　小鐘：因為我沒狗

藝人小鐘今（25）日參加中天節目《小明星大跟班》錄影，他受訪時被問到安苡愛近日與吳宗憲傳出的緋聞，由於安苡愛在2017年曾公開表示欣賞小鐘，他先是直言，「知道這個事情啦，我要說什麼？」後幽默作答，「因為我沒有狗嘛。」回應先前吳宗憲的「狗友說」。

談到目前的戀愛進度，他不改搞笑風格笑說：「目前來講的話，都有在試，看是哪個懷孕就跟哪個結婚，哈哈哈，開玩笑的。」

提到安苡愛，小鐘表示，「她就是跟憲哥一起養狗，那是她個人的感情生活，我私下真的沒有聯絡，因為我們沒有狗嘛，哈哈哈。」他提及最近有幾個吃飯的對象，對於理想對象的藍圖，他透露，「我希望女生年齡落在28到35歲間，範圍很寬，之前也有跟朋友聊天，希望是獨立一點的女生，不需要接送、不需要送禮物，然後我朋友說，『那也不需要你。』哈哈哈。」但他強調，「一個人過，也還是可以過日子，但就是少了一個伴，我希望保留自己的空間，她也保留她的空間，兩個有共同興趣跟話題，這樣子最棒，不然也很累。」