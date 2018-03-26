帶一公斤的愛去旅行　花蓮五味屋專賣夢想與希望

花蓮壽豐鄉火車站前的一座木造老房舍，裡面販售各式各樣的二手雜貨，只要有心，人人都能在這裡挖到寶，而在每一樣商品標價的背後，全是代表來自各地民眾的愛心，以及偏鄉弱勢孩童的夢想與希望。

五味屋是從日據時代保留至今的「風鼓斗」建築， 2008 年經牛犁社區交流協會改造後，成為一間公益二手商店，裡面的所有商品都是來自各界捐贈的物資，像是衣物、電器、書本、文具、玩具都有，透過社區孩童利用課餘時間整理後上架，讓二手物品也能有另一個春天。



▲店裡的商品都是透過社區孩童利用課餘時間整理後上架，讓二手物品有第二春。（圖／理想大地）

既然是二手物品，價格當然也是相當便宜，幾乎都是 5 折以下，有機會用百元不到的價格買到相當精美的紀念品。除了用「錢」交易之外，五味屋也能以勞力換物資，像是幫社區老人家送餐、到商店裡當志工，累積點數就能換到想要的商品，「靠自己努力獲得」是五味屋教給孩子們最重要的一課。



▲幫社區老人家送餐、到商店裡當志工等，也能換到想要的商品，「靠自己努力獲得」是五味屋教給孩子們最重要的一課。（圖／理想大地）

這樣的作法深獲當地飯店業者響應，理想大地與五味屋合作推出「多一公斤的旅行」活動，旅客可以將家中不常用的日用品或書籍一起帶到花蓮，入住飯店時再直接交給工作人員，他們會協助將物資送往五味屋。為讓愛心能有更好的運用，建議捐贈之前可先與飯店或五味屋聯絡，也要避免捐贈太老舊且不堪使用的物資，避免造成孩童整理的負擔。