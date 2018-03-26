NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈葉門叛軍飛彈襲擊　沙國稱成功攔劫今年菸稅又要漲？財長：絕對不可能理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

帶一公斤的愛去旅行　花蓮五味屋專賣夢想與希望

記者陳致宇／花蓮報導2018/03/26 12:00
▲五味屋位在花蓮壽豐鄉火站前，是棟從日據時代保留至今的「風鼓斗」建築。（圖／理想大地）
▲五味屋位在花蓮壽豐鄉火站前，是棟從日據時代保留至今的「風鼓斗」建築。（圖／理想大地）

花蓮壽豐鄉火車站前的一座木造老房舍，裡面販售各式各樣的二手雜貨，只要有心，人人都能在這裡挖到寶，而在每一樣商品標價的背後，全是代表來自各地民眾的愛心，以及偏鄉弱勢孩童的夢想與希望。


▲店裡販售各式各樣的二手雜貨，只要有心都能挖到寶。（圖／理想大地）

五味屋是從日據時代保留至今的「風鼓斗」建築， 2008 年經牛犁社區交流協會改造後，成為一間公益二手商店，裡面的所有商品都是來自各界捐贈的物資，像是衣物、電器、書本、文具、玩具都有，透過社區孩童利用課餘時間整理後上架，讓二手物品也能有另一個春天。


▲店裡的商品都是透過社區孩童利用課餘時間整理後上架，讓二手物品有第二春。（圖／理想大地）

既然是二手物品，價格當然也是相當便宜，幾乎都是 5 折以下，有機會用百元不到的價格買到相當精美的紀念品。除了用「錢」交易之外，五味屋也能以勞力換物資，像是幫社區老人家送餐、到商店裡當志工，累積點數就能換到想要的商品，「靠自己努力獲得」是五味屋教給孩子們最重要的一課。


▲幫社區老人家送餐、到商店裡當志工等，也能換到想要的商品，「靠自己努力獲得」是五味屋教給孩子們最重要的一課。（圖／理想大地）

這樣的作法深獲當地飯店業者響應，理想大地與五味屋合作推出「多一公斤的旅行」活動，旅客可以將家中不常用的日用品或書籍一起帶到花蓮，入住飯店時再直接交給工作人員，他們會協助將物資送往五味屋。為讓愛心能有更好的運用，建議捐贈之前可先與飯店或五味屋聯絡，也要避免捐贈太老舊且不堪使用的物資，避免造成孩童整理的負擔。

關鍵字花蓮五味屋公益二手商店理想大地
轉脖子舒緩僵硬　專家示警自殘行為把星巴克當自己家？光腳踩椅子念書

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan