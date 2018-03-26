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生活

情趣內衣拆封後竟要換貨　不給換還被投訴

生活中心／綜合報導2018/03/26 10:13
▲情趣內衣拆封後竟要換貨，賣家怨：丁字褲有人穿二手的嗎？（圖／取自臉書社團「爆怨公社」）
▲情趣內衣拆封後竟要換貨，賣家怨：丁字褲有人穿二手的嗎？（圖／取自臉書社團「爆怨公社」）

網購十分便利，不用出門就能在網路上血拼，還有專人為你宅配到府，但若遇到特殊商品退換貨問題，也常會讓買賣雙方產生爭議。日前有買家網購情趣貼身衣物，拆封後竟要求換貨，賣家基於衛生問題不給換，買家卻怒投訴賣家。

一名賣家在臉書社團「爆怨公社」表示，有買家買了一套黑色情趣內衣，包裝都拆了卻要求換顏色，他基於「衛生問題」不讓買家換貨，結果對方表示「七天內買家可以無條件換貨」，讓他不禁覺得七天鑑賞期很噁心，並無奈怨道：「靠北！這種商品妳試穿過還好意思換，丁字褲這種東西有人穿二手的嗎？」

據了解，因為賣家不斷拒絕提供換貨服務，目前買家已採取投訴行動，賣家不僅頭疼也不知所措， PO 網求助網友「到底該不該給她退？我會因此吃上什麼罰則嗎？版上有人有高見？」

此外，賣家亦指：消基會若真的打電話來逼退貨，錢退了商品也會扔垃圾桶，並直嗆：「妳好意思換，我還不好意思賣別人，誰知道妳有沒有什麼健康問題，不對，就算妳非常健康，要我穿別的女人穿過的內褲我還是⋯⋯洗過一遍也還是生理上不能接受！」

網友看了則紛紛留言：「鑑賞期歸鑑賞期（只能看，其他的都不行）」、「這類貼身衣物不適用 7 日鑑賞吧」、「貼身衣物誰跟你七天鑑賞期」、「貼身衣物不是 7 日鑑賞期而是 7 日猶豫期，退貨需要在原包裝未拆的狀態下才可接受退貨。」「內衣褲不享有鑑賞期，可以不用退唷」；另也有人開玩笑說：「穿過的賣更值錢，傻傻的」、「附照片，有癡漢會買」。

 

關鍵字情趣內衣貼身衣物換貨投訴七天鑑賞期
騎士滑手機 　網歪問手機哪款的

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