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政治

假選舉真洗錢？綠營控盧秀燕藉政治獻金斂財

記者江昱逵／台北報導2018/03/26 11:37
▲代表國民黨參選台中市長的立委盧秀燕遭人爆料，指她把政治獻金流入家人所開的公司。（圖／NOWnews 資料照）
▲代表國民黨參選台中市長的立委盧秀燕遭人爆料，指她把政治獻金流入家人所開的公司。（圖／NOWnews 資料照）

台中市長盧秀燕參選遭人爆料，指她過去歷次參選，將支持者捐贈的政治獻金「左手給右手」，流入自家人開的兩家傳播公司。歷經四次立委選舉，總金額高達 3618 萬元。民進黨立委蔡適應今（26）日表示，監察院應主動針對盧秀燕立委參選期間違法事證嚴加調查，並沒入其流進自家親友口袋的錢。

外傳盧秀燕歷次選舉的政治獻金有超過一半的錢，都流向特定的「羚羊」和「忽必烈」兩間傳播公司。據傳，羚羊和忽必烈兩家公司是盧的家人開的，因此盧的政治獻金出現疑似「左手拿給右手」洗錢情事，把捐款放入自家人口袋。更有爆料指出，盧秀燕踏入政壇 20 多年來，財產申報資料從原本負債三千多萬，到現在累積總計一千六百萬元。

此外，忽必烈公司登記地址就是盧秀燕服務處，而且忽必烈董事長廖瑞芳、經理人廖瑞華，就是盧的先生廖述嘉的姊姊。令人側目的是，羚羊公司董事長盧秀玲，就是盧秀燕的妹妹。盧秀燕支付給羚羊、忽必烈等公司的總金額高達四千六百萬餘元，且盧秀燕也坦承，選舉經費就是要給「信任」的公司。

蔡適應指出，盧秀燕證實自己歷年選舉濫用政治獻金，已違反政治獻金法第20、23 條規定：「政黨、政治團體及擬參選人收受政治獻金之用途，以第二十條第二項第二款、第三項第二款所列項目為限，並不得從事營利行為」，應依同法第 30 條第1項第 10 款規定，將其違反的 3618 萬元政治獻金全部沒入與追討。另外，恐怕也涉及違反《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪，都應追究。

蔡適應說，盧秀燕過去歷次參選立委，自認選情穩定，竟將支持者滿懷理想與期待所捐贈的政治獻金，透過自家人開的傳播公司洗錢，儼然成為自己斂財的工具，顯已違反《政治獻金法》，並觸犯《刑法》使公務員登載不實的偽造文書罪。

關鍵字政治獻金盧秀燕台中市長選舉
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