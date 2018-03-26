假選舉真洗錢？綠營控盧秀燕藉政治獻金斂財

台中市長盧秀燕參選遭人爆料，指她過去歷次參選，將支持者捐贈的政治獻金「左手給右手」，流入自家人開的兩家傳播公司。歷經四次立委選舉，總金額高達 3618 萬元。民進黨立委蔡適應今（26）日表示，監察院應主動針對盧秀燕立委參選期間違法事證嚴加調查，並沒入其流進自家親友口袋的錢。

外傳盧秀燕歷次選舉的政治獻金有超過一半的錢，都流向特定的「羚羊」和「忽必烈」兩間傳播公司。據傳，羚羊和忽必烈兩家公司是盧的家人開的，因此盧的政治獻金出現疑似「左手拿給右手」洗錢情事，把捐款放入自家人口袋。更有爆料指出，盧秀燕踏入政壇 20 多年來，財產申報資料從原本負債三千多萬，到現在累積總計一千六百萬元。