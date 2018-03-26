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台灣虎航首飛茨城　搭巴士直達東京只要500日幣

記者陳致宇／日本茨城縣報導2018/03/26 14:20
▲台灣虎航開辦台北—茨城定期包機航線，今（26）日正式首航，載客率達9成7。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）
▲台灣虎航開辦台北—茨城定期包機航線，今（26）日正式首航，載客率達9成7。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）

台灣虎航開辦台北－茨城定期包機航線，今（ 26 ）日正式首航，機上載有 176 名乘客、載客率達 9 成 7 ，包含台虎商務長黃世惠也是乘客之一。而茨城機場睽違一年半後，再度正式迎接來自台灣的旅客，茨城縣知事大井川和彥親自率領團隊迎接，並贈送每位旅客一份首航紀念禮。


▲為吸引旅客到訪，茨城機場推出多項優惠措施，像是從機場出發前往東京車站的直達巴士只要 500 日幣，租車每日只要 1,000 日幣。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）


▲茨城機場準備當地特產的清酒招待首航旅客享用。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）

茨城縣知事大井川和彥表示，旅客利用茨城機場可以避開東京都會區的塞車情況，盡情享受北關東的美麗風景。為吸引旅客到訪，茨城機場推出多項優惠措施，像是從機場出發前往東京車站的直達巴士只要 500 日幣，租車每日只要 1,000 日幣的優惠，最多可優惠兩天，高速公路的通行費也有折扣。


▲為慶祝台灣虎航首航台北－茨城定期包機航線，今日在茨城機場內舉辦首航剪綵慶祝儀式。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）

台灣虎航商務長黃世惠表示，台北－茨城定期包機航線上半年訂位已達 8 成 5 左右，希望從定期包機開始，最後可以達成定期航線營運的目標。台灣旅客可利用這條航線深入旅遊北關東地區，北關東地區的旅客也能藉此到台灣有更深入的交流。


▲台灣虎航商務長黃世惠、茨城縣知事大井川和彥與北關東地區的吉祥物合影。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）

茨城縣位於北關東地區，縣內擁有日本三名園之一的偕樂園，以及賞花勝地常陸海濱公園，另外像哈密瓜、常陸牛、鮟鱇魚及明太子等，也都是相當知名的特產。旅客從茨城進出鄰近的東京、日光、足利等地也相當方便。


▲台北飛往茨城的班機上就能望見富士山。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.26）

桃園-茨城航線開航初期，每周營運二班，分別是周一及周四，去程航班編號 IT8218 上午 09:30 自桃園機場起飛；回程航班編號 IT8219 下午 15:00 自茨城機場起飛。

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