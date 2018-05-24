母女都愛上他　張孝全坦言不排斥「母大姊」

對此，反而是張可頤直呼賺到了，她說畢竟張孝全在台灣可是許多人心目中的男神，「其實他的角色是暗戀我的，我是他的學姊，我們一起從大學金融系畢業，有這麼一個大帥哥暗戀你真的很棒。」而且第一集裡，兩人就有親吻鏡頭，張可頤透露拍攝時有一點尷尬，畢竟二人不太熟，導致這場吻戲ＮＧ了十次之多，因為導演想要更好的效果，幸虧當時我們是一邊喝啤酒一邊演出，最後效果蠻自然的，我們也都很滿意。」

FOX首部原創影集《東方華爾街》，開播前在香港接受台灣媒體訪問，其中男主角張孝全有非常不同以往的表現。由於劇情橫跨二十年的關係，讓他在戲中不僅和「學姊」張可頤有激吻愛戀的鏡頭，甚至和飾演張可頤女兒的蔡潔也有曖昧關係，母女都喜歡同一個男人，讓張孝全坐享齊人之福。

不過為了跟張孝全熟起來，張可頤可是花了一些功夫，「因為張孝全私底下是個滿害羞的男生，在片場挺安靜的，不會主動跟人家講話，跟他聊天的內容，居然是聽他把台灣從頭介紹到尾，不過也可以看出他是一個陽光的男生。為了多了解他，拍戲放飯的時候，我常常主動去找他吃飯，我們二個都喜歡吃麵，他也非常喜歡音樂，我們會交換喜歡的音樂類型。」



▲▼張孝全在劇中同時跟張可頤（上圖）和蔡潔（下圖）「母女」有感情戲。（圖/衛視電影台，2018.05.23）

至於飾演張可頤女兒的蔡潔，則是反過來，在二十年後暗戀上張孝全，她說：「因為我的媽媽以前被害死了，為了要復仇，我參加張孝全成立的地下組織，也因此愛上他。」但原來，蔡潔和張孝全2017年在《指甲刀人魔》便已經合作過，所以這次又再一起工作覺得很開心，她形容張孝全是一個性格很溫和的男生，二人在馬來西亞片場時還喜歡一起吃榴蓮呢。

對於在劇中被母女同時愛上，張孝全則表示戲裡他們的關係其實很複雜，張可頤有成熟的魅力，而蔡潔則是年輕有活力，二種女生他都喜歡，那現實生活中，張孝全會喜歡熟女還是年輕女孩呢？他說：「二種都好，現實生活中年齡並不重要，可以相處就好。」不過年齡限制還是得有，張孝全透露，「上下相差十歲就太多了，五歲還可以。」那現在有新對象嗎？他表示沒有，目前都以工作為重，而且這二年大多在香港中國演戲的他，今年下半年會回到台灣拍攝一部國片。



▲張孝全不排斥年紀大的女生，但最多不能超過五歲。（圖/衛視電影台，2018.05.23）

除了跟母女發展出戀情之外，張孝全在《東方華爾街》也挑戰了講金融術語和緬甸話。對於金融術語，張孝全坦承以前完全不了解，後來看了許多相關書籍以及別人的講解，才比較清楚，至於講緬甸話則非常困難，即使張孝全在拍戲前背了很長的時間，在現場還是要靠緬甸語老師，一句一句講給他聽，台詞才說得比較順暢。《東方華爾街》FOX+ 搶先上架、衛視電影台於5月25日起每週五晚間9點首播、星衛HD電影台緊接著於10點播出。

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