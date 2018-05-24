索羅門9億金援　洪孟楷踢爆蔡英文兩年前就預約大方送

友邦索羅門群島總理何瑞朗近日到訪台灣，蔡政府承諾援助 9 億元新台幣（約 2800 萬美元）協助舉辦「太平洋運動會」，被外界批評是「凱子外交」。國民黨發言人洪孟楷今（24）日在臉書踢爆，這筆費用早在 2016 年蔡英文剛上任時，就已經預約大方送。

洪孟楷找出 2016 年的新聞指出，原來早在 2017 年一月由紐西蘭廣播新聞（Radio of New Zealand）已經訪問宣布，「台灣將資助索羅門群島建設 2023 年場館」 ，而對比蔡英文 2016 年上任後首位來台訪問的友邦元首即是所羅門群島時任總理蘇嘉瓦瑞（ Manasseh Sogavare ），是否在 2016 年蔡政府就已經承諾金援，現在只是要求兌現，兩年前已經答應的 9 億撒幣外交，蔡英文政府到底還要隱瞞國人多久

首先，依據紐西蘭廣播新聞所寫，標題為「台灣會資助索羅門 2023 年太平洋運動會建設場館」，而內文寫到「場館費用預計會超過 2800 萬美金」以及「台灣團隊已經評估完並且回到台北去了解項目全部細節」。而講此話者不是別人，正是所羅門群島副總理兼內政部長瑪納加（ Manasseh Maelanga ），如此官方證實的消息，蔡英文政府還能做任何狡辯？

再者， 2016 年蔡英文總統上任後，首位來訪的友邦元首就是索羅門的總理，而來訪回去後，不到半年對外證實體育場館將由台灣資助，這是不是更令人懷疑這是蔡英文與對方總理私下的默契和承諾，拿九億去金援友邦，去辦一個我國不能參加的運動會，看在我國努力認真的所有運動好手眼裡，又是何等的諷刺。

洪孟楷表示，外交工作需要非常細膩操作，我國的外交人員更是非常辛苦及優秀，但是如果蔡政府完全不顧外交人員的努力，只自顧地操作政治意識型態，並且讓友邦對我國予取予求，那麼絕對是打擊外交同仁的信心，而明明 2016 年就答應的 9 億金援，到現在還要對國人隱瞞，到底蔡政府還有多少在海外見不得人的事情？請外交部對國人說清楚講明白。