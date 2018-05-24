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影／扯！醫師開刀邊大跳嘻哈　病患被搞到終身癱瘓

國際中心／綜合報導2018/05/24 12:01
▲美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.5.24）
▲美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.5.24）

真的有夠離譜！美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」，隨著音樂大肆唱唱跳跳，完全不理會病人的情況，團隊還將整個過程給拍下來，上傳網路分享。最後造成了病患腦部嚴重損傷、終身癱瘓。


美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.5.24）

綜合外國媒體報導，鮑媞日前在幫病患進行手術時，竟然一邊聽嘻哈音樂，還一邊手舞足蹈，看起來十分陶醉，完全不顧病人死活。同事事後將拍下的影片放上網路和網友分享，結果引來爭議。


美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.5.24）

近日一名病患的家屬、26 歲男子利伯（Ojay Liburd）就出面指控，他的 55 歲母親可奈露絲（Icilma Cornelius）在 2016 年間接受了由鮑媞所執刀的整形手術，卻在過程中發現心臟停止，鮑媞竟然沒有採取任何急救措施，直到最後一刻，鮑媞才請求急救支援，但一切已太晚。


美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞（Windell Davis Boutte），日前在幫病人進行手術時，竟然直接在手術房內上演「醫院有嘻哈」。（圖／翻攝自太陽報 , 2018.5.24）

報導指出，當時可奈露絲雖然被轉送至另一間醫院急救，但缺氧已經造成她腦部出現嚴重損傷，如今她已全身癱瘓，一輩子都得這樣活下去。利伯難過地表示，母親只是想在參加婚禮之前變得更漂亮，才去整形，不料卻換得一輩子當「活死人」的下場。

據了解，爭議不斷的鮑媞，在過去 4 個月間就面臨了 5 起醫療事故訴訟，目前仍有 4 起案件尚未解決，不過她仍在執業當中。

關鍵字嘻哈整形手術美國終身癱瘓
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