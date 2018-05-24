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娛樂

張韶涵PO文怒嗆「我憑什麼忍你！」　田馥甄無辜遭波及

娛樂中心／綜合報導2018/05/24 12:32
▲張韶涵個性直爽，粉絲就愛她的真性情。（圖／翻攝自優酷，2018.05.24）
▲張韶涵個性直爽，粉絲就愛她的真性情。（圖／翻攝自優酷，2018.05.24）

歌手張韶涵個性直爽，向來有話直說的她昨（23）日突然在微博PO暴怒文，開譙「鍵盤俠」，還撂狠話說：「我憑什麼忍你？！」並附上一張臭臉照，引起粉絲熱烈討論，據悉，張韶涵會發怒肇因自家粉絲與歌手田馥甄（Hebe）粉絲之間的戰火有關。

張韶涵昨晚PO出一張戴著帽子，沒有任何笑容，眼神還充殺氣的臭臉照，並寫下：「小時候沒網路，有意見都是當面說，背後嚼舌根會被大家指責，大家說話前至少要斟酌一下；長大後網路世界太方便 一切都只是伸展筋骨動動手的距離，想罵誰、看不爽誰，就能不分青紅皂白的攻擊別人。好像手中握著鍵盤，就是可以肆意攻擊他人，無視自己語言暴力而對他人造成的傷害嗎？」

原來她對躲在鍵盤後放話的酸民忍無可忍，認為很多人都會以「算了」、「習慣了」忍氣吞聲，讓她覺得「不爽」和「難過」，認為不該姑息恣意罵人的行為，她說：「為什麼要習慣啊？難道別理鍵盤俠，預設並接受the fact:反正他們習慣肆意在網路上對別人語言暴力？我憑什麼忍你？！」

據了解，張韶涵會突然這麼生氣，起因於日前自己的粉絲與田馥甄粉絲在網路上掀罵戰，導致她自己和田馥甄都被波及受辱，讓她越想越氣，才會發文表達立場。


▲張韶涵PO出臭臉照。（圖／翻攝微博 , 2018.05.24）


▲張韶涵暴氣開罵。（圖／翻攝微博 , 2018.05.24）

關鍵字張韶涵田馥甄hebe
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