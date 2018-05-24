張韶涵PO文怒嗆「我憑什麼忍你！」　田馥甄無辜遭波及

歌手張韶涵個性直爽，向來有話直說的她昨（23）日突然在微博PO暴怒文，開譙「鍵盤俠」，還撂狠話說：「我憑什麼忍你？！」並附上一張臭臉照，引起粉絲熱烈討論，據悉，張韶涵會發怒肇因自家粉絲與歌手田馥甄（Hebe）粉絲之間的戰火有關。

張韶涵昨晚PO出一張戴著帽子，沒有任何笑容，眼神還充殺氣的臭臉照，並寫下：「小時候沒網路，有意見都是當面說，背後嚼舌根會被大家指責，大家說話前至少要斟酌一下；長大後網路世界太方便 一切都只是伸展筋骨動動手的距離，想罵誰、看不爽誰，就能不分青紅皂白的攻擊別人。好像手中握著鍵盤，就是可以肆意攻擊他人，無視自己語言暴力而對他人造成的傷害嗎？」