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娛樂

被拍到「80歲」白髮蒼老照　李連杰現身回應了

娛樂中心／綜合報導2018/05/24 14:27
▲李連杰近年身體狀況欠佳，但他樂觀以對。（圖／翻攝臉書，2018.05.24）
▲李連杰近年身體狀況欠佳，但他樂觀以對。（圖／翻攝臉書，2018.05.24）

55歲「功夫皇帝」李連杰2013年被診斷出罹患甲狀腺亢進，近年身體狀況欠佳，日前他被拍到面露蒼老，滿頭白髮駝著背的照片，外表猶如80歲老翁，讓影迷相當震驚，也十分擔憂他的健康狀況，對此，李連杰強調自己的身體「沒事兒」，還開玩笑說：「如果自己80歲時候，能有這樣狀態的話，開心也來不及」！


▲李連杰日前被拍到照片像是80歲老人。（圖／翻攝微博 , 2018.05.24）

李連杰先前赴西藏禮佛，被捕捉到外貌憔悴的照片，照片中他一頭白髮，臉上滿是皺紋，身體微微駝背需人攙扶，讓粉絲都嚇一大跳，也十分心疼昔日硬朗的他竟衰老成這副模樣，不過他的經紀人跳出來澄清，表示李連杰「狀態極佳」，並解釋照片：「如果你在錯誤的角度和時間來拍我，我也會看起來很衰老」，而李連杰本人近日也回應了外界的關心。


▲李連杰現身澄清自己的身體狀況很好。（圖／翻攝臉書，2018.05.24）

據陸媒報導，李連杰日前出席公開活動，外表看起來沒有照片中的老態，說起話來鏗鏘有力，看起來精神奕奕，他說自己身體「挺好的」，並感謝大家的關心，強調自己才55歲，「我也沒代言輪椅，也沒有代言藥品，網路上整天把我弄殘廢，但是我還沒事」，還笑說感謝媒體的胡亂編造，讓他收到很多朋友關心，並說如果因為這樣能讓媒體朋友的文章貢獻一點流量及娛樂性，他也樂意效勞。

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