女星認「進廠維修」曝心酸原因　網友聽了心疼安慰

27歲藝人陳子玄2015年嫁給大14歲演員老公陳建隆，婚後生下愛子「棉花糖」恩恩，無奈兒子出生後被診斷出喉頭軟化、舌頭後倒、癲癇等症狀，讓她相當自責，每天以淚洗面，甚至罹患產後憂鬱症，今（24）日她在臉書PO長文，訴說這陣子的心情，還自曝去年復出拍戲前，瞞著老公跑去「變臉」，她也坦然公開整形原因，粉絲聽了卻非常心疼，紛紛留言安慰她！

陳子玄透露，生產完後她陷入產後憂鬱，加上一個月大的兒子病痛不斷，外界也批她當媽後不適合再出來拍戲，即便當時有老公陪伴還是讓她感到喪志，坦言：「我還是沒有辦法用健康的心態面對自己，我生病了，完全失去了自己」，自覺愧對兒子、父母以及栽培他的電視台，「所有負能量排山倒海而來，那時候的我身心靈完全不健全，幾乎天天都在哭」。