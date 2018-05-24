女星認「進廠維修」曝心酸原因　網友聽了心疼安慰

27歲藝人陳子玄2015年嫁給大14歲演員老公陳建隆，婚後生下愛子「棉花糖」恩恩，無奈兒子出生後被診斷出喉頭軟化、舌頭後倒、癲癇等症狀，讓她相當自責，每天以淚洗面，甚至罹患產後憂鬱症，今（24）日她在臉書PO長文，訴說這陣子的心情，還自曝去年復出拍戲前，瞞著老公跑去「變臉」，她也坦然公開整形原因，粉絲聽了卻非常心疼，紛紛留言安慰她！
陳子玄透露，生產完後她陷入產後憂鬱，加上一個月大的兒子病痛不斷，外界也批她當媽後不適合再出來拍戲，即便當時有老公陪伴還是讓她感到喪志，坦言：「我還是沒有辦法用健康的心態面對自己，我生病了，完全失去了自己」，自覺愧對兒子、父母以及栽培他的電視台，「所有負能量排山倒海而來，那時候的我身心靈完全不健全，幾乎天天都在哭」。
後來陳子玄接到台劇《一家人》的戲約，她立刻答應演出，但當時的身心狀況仍然很糟，「看到攝影機都會怕、也沒辦法好好與人互動、甚至到人多的地方會感到恐慌！」於是她瞞著老公和經紀人，偷偷跑去醫美診所，在山根、嘴唇、下巴打了玻尿酸，希望藉此增強自己的自信心。沒想到電視播出後許多人批她「整壞了」、「醜死了」，讓她更加憂鬱，只好再回到診所全部「回復原狀」，後來她驚覺自己根本不需要微整，也覺得自己的行為荒唐至極，「那次後我也答應我老公，絕不再也不打填充物了！」
最後她也以自身經歷鼓勵有產後憂鬱、心理有傷疤的人，「我們都不需要害怕！我們都是獨一無二的！」網友也留言為她加油打氣：「妳很棒很努力了」、「相信妳一定能去克服困難與考驗」、「謝謝妳願意分享這段過程」、「做好自己，別管人家說什麼」、「喜歡妳的自然演戲，喜歡妳的不做作，期待妳有更多的作品！」
▲陳子玄自曝跑去微整形。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.24）