學生追打老師挨轟　家長控「老師先動手」真相讓網友更怒

台南市一所高職爆出學生揮拳追打老師事件，影片曝光後引爆網友怒火，一面倒地痛罵學生。對此，有自稱是學生家長之一的網友表示，當時是老師先動手打學生巴掌，「有時候大人做的事情，不見得是對的」。

學生追打老師的影片 23 日被 po 上網後引發網友熱議，認為學生再怎麼樣都不該打老師。事後一名自稱是學生家長的女網友表示，當時是老師先動手打學生巴掌，學生在下一節課問老師要不要道歉，才會出現影片中追打的畫面，她坦承學生做法不對並向老師道歉，但認為老師處理事情的方法也有問題。



▲自稱是學生家長之一的女網友表示，是老師先動手打學生巴掌。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.24）