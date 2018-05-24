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學生追打老師挨轟　家長控「老師先動手」真相讓網友更怒

生活中心／綜合報導2018/05/24 18:11
▲台南一間高職傳出學生疑似不滿老師管教，竟揮拳追打老師，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.23）
▲台南一間高職傳出學生疑似不滿老師管教，竟揮拳追打老師，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.23）

台南市一所高職爆出學生揮拳追打老師事件，影片曝光後引爆網友怒火，一面倒地痛罵學生。對此，有自稱是學生家長之一的網友表示，當時是老師先動手打學生巴掌，「有時候大人做的事情，不見得是對的」。

學生追打老師的影片 23 日被 po 上網後引發網友熱議，認為學生再怎麼樣都不該打老師。事後一名自稱是學生家長的女網友表示，當時是老師先動手打學生巴掌，學生在下一節課問老師要不要道歉，才會出現影片中追打的畫面，她坦承學生做法不對並向老師道歉，但認為老師處理事情的方法也有問題。


▲自稱是學生家長之一的女網友表示，是老師先動手打學生巴掌。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.24）

但該名家長想還原真相的 po 文卻引發網友質疑，「怎不說說為什麼學生會被甩巴掌？事出有因啊，我不相信老師無緣無故甩學生巴掌」、「給陳老師教兩年，別說打了，罵都沒有，這位孩子真有本事！」

面對網友的質疑，該名家長貼出部分 LINE 截圖對話，證明老師真的有動手打學生巴掌，隨後網友補充截圖的上半部分，曝光了老師動手的原因。對話截圖中可見，當時學生躺在 3 張椅子上睡覺，老師叫不起來便用膝蓋頂他，但學生起身後不久又躺下去，老師再次口頭提醒要他起來，學生卻以三字經、五字經罵老師，老師才打了學生一巴掌。


▲網友貼出 LINE 對話截圖，只見當時學生在睡覺，老師多次要他起來，卻被罵三字經、五字經，才動手打了學生。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.24）

網友們看了對話截圖所描述的事件前因後果，砲火更加猛烈，該名家長則回應其中一名網友表示「我們的孩子餅（並）不壞，只是比別人更多想法，我們做父母要去引導孩子，往正面方向去發展」。


▲面對網友的批評聲浪，該名家長表示「孩子並不壞，只是比別人更多想法」。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.24）

關鍵字學生老師打巴掌家長爆料公社高職
地方媽媽這樣交家長作業　網笑噴台「人均GDP」全球19　超日韓

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