捍衛經營權　台新金點名寶佳不宜進入董事會　理由有這些

台新金還提到，寶佳資產經理人唐楚烈之前受財政部指派任職彰銀總經理時，不斷掣肘台新金為妥適處理彰銀案所提的建議，傷害台新金股東權益，因此，面對寶佳集團，台新金有責任強力捍衛公司暨股東權益。

台新金控將於6月8日召開的股東常會，並改選董監事，而台新金與寶佳的經營權戰亦持續隔空交火。台新金24日發出聲明強調，寶佳集團多次攻擊台新金並傷害經營團隊，又高調在國內金融機構四處插旗，加上寶佳資產管理公司成立以來，短暫的投資歷史，對幾家金融機構的投資未具長期承諾，事實證明是短期操作，寶佳集團這些不適的行逕，不宜進入台新金董事會。

對於機構股東服務公司（ISS）出具研究報告表述，在應選4席普通董事及3席獨立董事中，支持台新金所提名的4位普通董事及2位獨立董事候選人，台新金除表達感謝，也呼籲股東們全力支持台新金所提名的4位普通董事及3位獨董候選人，讓台新金持續穩健營運，免受市場勢力干擾，進一步讓股東們的權益受到最佳的維護。

對於這次董事改選，台新金強調，其所提名的3位獨立董事候選人兼具國際觀、公共政策事務、銀行專業、會計專業等，是最佳的組合，其中林義夫曾擔任經濟部長、WTO大使，對國內、外經濟情勢能有效掌握，具高度的國際視野。

至於管國霖擁有美國南加州大學企管碩士學位，於美國花旗銀行體系服務逾20年，曾任花旗（台灣）銀行董事長，有極豐富的國際金融實務經驗。

張敏玉則為專業會計師，在ISS的報告中，也清楚陳述張敏玉的獨立性與客觀性不但符合國內相關法規，同時符合ISS內部對於獨立性的認定，台新金期待張敏玉以其會計專業，強化審計委員會功能，提升台新金董事會組成性別平衡，並為董事會帶入多元觀點。