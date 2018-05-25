強制成屋履約保證　強制信託勢在必行

台灣的不動產買賣中，成屋交易佔非常大的比例，但現行每年至少6000億的金流卻無法可管，以致詐騙案件頻傳，更有大型房仲業者被提告挪用款項，本應做為保證機制的建經公司，反成為掌控巨額資金卻無法可管的怪獸。為此，與會專家學者就「消費者如何自保」、「履保帳戶採用信託的必要性」、「建經公司金流公開透明的揭露機制」、以及「履約保證的法規與管理」等幾點進行討論，希冀能提出完善成屋價金履保制度的相關意見。

出席的前地政司長張元旭表示，他從民國70幾年即開始推動不動產交易的相關法規，大抵都已完成各項立法，唯獨成屋價金履保的部分仍無法可管，目前只能仰賴業者自律。張前司長說，但業者良莠不齊，除了希冀建經公會能強化內部管理機制，也應該朝法制化繼續努力。



▲立委洪宗熠表示，目前無法可管，需盡快成立管理法規，強制信託勢在必行。（圖／公關照片）

而消基會委員林旺根表示，目前的成屋價金履約保證不夠完善，對交易雙方的保障都還不足，有些建經公司的資本額並不高，有些則是採用公司自己的帳戶保管價金，對消費者的保障都還不夠。而且早年施行「建築經理管理辦法」雖是行政命令，但至少有金融機構作為投資者，在信託機制上較有保障，但管理辦法廢止後，就沒有法規可以管理這個領域，政府應該參考日本及美國的制度，盡快制定「建築經理管理條例」來規範業者及龐大價金的管理機制。

而建經公會祕書長蕭明康則指出，目前公會雖有自律規章要求並約束會員遵守，但市場上約有7、80間的建經公司，加入的只有19家，將近四分之三的業者不受公會的自律規範約束，「業必歸會」、「履保專戶信託」也是公會希望盡快進行的方向。



▲成屋履保信託與非信託之差異，座談會點出有信託與沒有信託的業者。（圖／公關照片）

台灣前進文化發展協會理事長池國平則表示，現行成屋價金履保制度顯然無法可管，導致業者可以鑽漏洞或藉此詐騙，已有許多受害者找上協會幫忙，糾紛案件拖上好多年都懸而未決。因此，盡快制定法規管理龐大的成屋價金勢在必行！除此之外，在完成修法前的空窗期，池國平也要求行政部門應該要有積極的主動作為，不能因為沒有法規就坐視不管，任由當事人面臨一生積蓄化為烏有的悲痛！

在二個多小時的討論中，與會各界提出了許多意見，最後達成四點共識：

一、現行成屋履約保證帳戶須辦理信託。

二、要求業者應主動揭露履約保證專戶之資金流向，提供查詢機制。

三、應制定專法規範成屋價金強制履約保證制度。

四、座談會結論呈交立法院並盡速召開公聽會。

而原本出席座談會參與討論，後因須趕回立院主持會議的立委洪宗熠表示：每年成屋價金的金額極為龐大、對民眾的權益也影響甚鉅，為保障買賣雙方權益，首先要做的是責成主管機關盡速提出報告，說明管理機制。而為了讓業者有所依循，也將依座談會共識盡快召開公聽會，務必要讓6000億的龐大金流，能有法可管。