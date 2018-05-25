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6月畢業季校園火紅鳳凰花開　阿勃勒金黃綻放相爭艷

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/25 14:52
▲勞工活動中心前公園步道上視線不得不被黃澄澄的花串所吸引。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）
▲勞工活動中心前公園步道上視線不得不被黃澄澄的花串所吸引。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

每逢6月驪歌起，校園裡的鳳凰花朵盛開，學子及文人騷客都以鳳凰花賦離情，由於時代改變，鳳凰花從許多校園消失，在5、6月份應時開花的阿勃勒竟然成了「新青青校樹」。一樹火紅的鳳凰花與黃色彩蝶般的阿勃勒風情大不同，賦離情也各有不同的詮釋，各有其喜愛的粉絲群。

後來得寵的阿勃勒又稱波斯皂莢，原產地在喜馬拉雅山東部及西部，屬於總狀花序，其主要特色為花序成串垂懸，一串串黃色的小花朵，有如流蘇般，無論遠看近觀別有一番風情，撩人遐思，尤其在豔陽高照下，微風吹動時，花瓣繽紛飄落，彷彿下一場黃金雨，美不勝收。


▲「阿勃勒」黃花遍地，讓東市街道的美景增色不少。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）


▲屬於蘇木科的阿勃勒，長棍狀豆莢常伴隨著典雅的花朵高掛樹頭。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

由於阿勃勒獨特的麗質適合做遮蔭樹或美化庭園，廣受園藝愛好者喜愛，目前已成了校園的「新青青校樹」，也成了公園或行道樹的熱門樹種。6月為主要花期，屏東內埔榮民之家和麟洛運動公園的阿勃勒，每當花季就擠滿人潮，成為拍照打卡的熱門景點。


▲每逢6月驪歌起，一樹火紅的鳳凰花是學子揮別校園的象徵。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

初夏在屏東市自由路從千禧公園沿著萬年溪畔，復興公園到勞工活動中心，街道上掛滿了一盞盞的金吊燈「阿勃勒」，隨風飄搖，宛如成千的黃色彩蝶凌空飛舞，視線不得不被黃澄澄的花串所吸引，漫步其中沿途黃花遍地，有如美麗的黃金大道，讓屏東市街道的美景增色不少，今夏一起來體驗阿勃勒帶來的夏艷熱情。


▲每逢6月驪歌起，一樹火紅的鳳凰花是學子揮別校園的象徵。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.25）

關鍵字阿勃勒黃金雨鳳凰花畢業季行道樹賦離情
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