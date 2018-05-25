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娛樂

有片！「MP廷廷」蕭秉治不敢一個人睡　全因幻想這畫面

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/25 18:03
▲蕭秉治以本名出專輯。（圖／相信音樂提供 , 2018.05.25）
▲蕭秉治以本名出專輯。（圖／相信音樂提供 , 2018.05.25）

沉寂772天，睽違近4年，曾是「MP魔幻力量」的主唱之一廷廷，以本名蕭秉治發行全新創作專輯《凡人Mortal》，23日專輯預購在音樂榜單衝出好成績，得知消息的蕭秉治開心地表示：「我的心情跟歌迷們一樣期待，希望他們會喜歡，也希望之後能帶著全新音樂到現場唱給大家聽。」專輯同名主打歌《凡人》MV更是遠赴美國洛杉磯，以及救贖山（Salivation Mountain）近郊的孟買海灘（Bombay Beach）取景，以公路電影風格為特色，拍出他掙脫黑夜流沙，等到屬於自己太陽的心境。

《凡人》唱出蕭秉治對生活的全新領悟，他說：「《凡人》在講『真實做自己』這件事，我用這張專輯來鼓勵自己，也希望能幫正在痛苦中掙扎的人們打氣，讓他們知道就算卡關了，也一定能克服一切、走出來。只要願意相信自己，就不會被打敗，所以千萬不要自己放棄自己。」想起過去，恢復心情之後，蕭秉治對於自己曾經有那麼多負面想法而感到不可思議，但同時也能理解在低潮的人的心境。「接受缺陷，去接受自己有很多個面向，學習與自己相處，為自己更勇敢一點。」在專輯《凡人Mortal》中，蕭秉治對外打開心房，用創作讓歌迷一窺內心世界。


▲蕭秉治推出歌曲〈凡人〉MV。（圖／相信音樂提供 , 2018.05.25）

MV以公路電影風格為特色，拍攝過程相當辛苦，為了呈現最好的畫面，蕭秉治跟著拍攝團隊追著陽光跑，從早拍到晚，前一天工作到凌晨12點，隔天甚至為了清晨曙光，凌晨4點上工拍攝，整整睡不到2小時，看到拍攝成品也令他很滿意，直呼很像電影情節。

像電影情節的其實還有這件事，由於Bombay Beach孟買海灘人煙稀少，工作團隊住在前不著店，後不著村的旅館，讓蕭秉治腦海閃過一部部變態殺人魔電影畫面，越想越害怕的他，不敢一人睡，晚上敲工作人員房門，問道：「你們房間沙發還有空位嗎，我可不可以跟你們擠一間？」讓工作人員哭笑不得。

關鍵字蕭秉治mp魔幻力量廷廷凡人
余祥銓現身喊抱歉　瘦到判若兩人亮哲被霸凌　練「這個」讓對方閉嘴

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