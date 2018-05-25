古天樂白皮膚嫩照曝光　粉絲驚：這是美肌嗎？

47歲港星古天樂出道25年，拍過無數部經典作品，影迷印象中的他是一身古銅色肌膚的帥氣模樣，黝黑的外貌儼然成為他的招牌形象，不過年輕時的古天樂竟然是細皮嫩肉的「奶油小生」，近日在微博有網友曝光了古天樂還是新人時期的舊照，粉絲看到照片紛紛紛驚呼：「這是美肌嗎」，日前古天樂出席活動時也被發現膚色明顯變白，看起來瞬間小了好幾歲！

古天樂剛出道時留著中分頭，膚質白皙，加上濃眉大眼，吸引許多女粉絲，與現今的小鮮肉比起來絲毫不遜色，不過古天樂本人卻極力想擺脫這種瘦弱形象，加上整天拍戲讓讓他下戲後只想回家休息，根本懶得卸妝，於是所幸把自己曬黑，外貌才漸漸變為現在陽剛味較重的性格大叔。



▲古天樂年輕時的模樣。（圖／翻攝微博，2018.05.25）

日前古天樂出席公開活動，他穿著棒球外套，梳起招牌油頭，笑起來依舊迷人，但招牌黑皮膚似乎少了幾個色階，明顯白了不少，對此，古天樂笑說：「最近忙，沒時間曬太陽。」粉絲則認為男神變白少了好多歲，但大部分的粉絲則認為：「不管白的黑的還是一樣帥！」



▲古天樂近日的膚色明顯變白。（圖／翻攝微博，2018.05.25）