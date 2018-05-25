劉在錫陷害挖出宋智孝男友　她氣到「爆粗口暫停錄影」

由劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、李光洙、全昭旻、梁世燦等人主持的《Running Man》，最新一集找來宋智孝的弟弟千成文出演，因為他每次上節目，都會爆料姊姊的事，讓宋智孝非常苦惱，結果劉在錫再次挖洞給弟弟，問說：「智孝，應該有男友吧？」嚇得她要求暫停錄影，場面相當爆笑。

劉在錫表示，千成文上節目都會爆料宋智孝的糗事，直問他：「今天有什麼要追加的爆料嗎？」結果弟弟毫不猶豫地回，因為是家人，所以很放得開，若她上廁所可以關門就好了，笑翻一旁的宋智孝，並急忙解釋：「不是，因為看著電視突然想上廁所，因為太好奇了，所以邊走邊看，然後就這麼出廁所了！」話語笑翻一旁的藝人。