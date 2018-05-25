NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈「醫界王陽明」再婚　前妻爽遊英國庹宗康大讚女星料理　結果肉沒熟腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

藍營台北市議員提名33人 擬徵召林亭君

中央社2018/05/25 22:21
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北25日電）中國國民黨台北市黨部今天公布市議員提名名額，共33席，現任議員除議長吳碧珠、議員陳孋輝、厲耿桂芳及鍾小平未登記外，市黨部推薦20名現任議員參選，並擬徵召現任議員林亭君。

台北市議會63席議員，現任國民黨籍市議員有25人。

今年台北市議員選舉，國民黨提名名額共33席，包含20名現任議員黨團推薦參選外，擬徵召一名現任議員，並透過初選民調提名12人。

市黨部發布新聞稿表示，現任議員參選名單，包含第一選區（士林、北投）汪志冰、陳重文；第二選區（內湖、南港）闕枚莎、吳世正、陳義洲；第三選區（松山、信義）秦慧珠、王鴻薇、戴錫欽、陳永德。

第四選區（中山、大同）葉林傳、陳炳甫；第五選區（中正、萬華）郭昭巖、吳志剛、應曉薇；第六選區（大安、文山）歐陽龍、王欣儀、陳錦祥、徐弘庭；平地、山地原住民選區的李芳儒及李傅中武。

主任委員黃呂錦茹表示，因第四選區登記皆為男性，依公告規定，須提一名婦女保障名額，以現任議員為優先，研議徵召現任議員林亭君參選，已提案通過，將送中常會後確認提名。

市黨部指出，議員初選民調從5月10日至23日止，經初選後有12人代表參選，包含第一選區林杏兒、張斯綱；第二選區李明賢、游淑慧（同額免初選）；第三選區王正德、徐巧芯（同額免初選）。

第四選區王浩、第五選區林冠勳；第六選區李柏毅、羅智強、耿葳、鍾沛君。（編輯：張銘坤）1070525

川普：川金會仍可能6月12日舉布吉納法索斷交 美國務院...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan