金馬推出柏格曼百年紀念影展　完整放映38部大師作品

9度提名奧斯卡的柏格曼，是歐洲電影獎首位終身成就獎得主，也是獲頒坎城影展「超級金棕櫚」（Palm of the Palms）的第一人。伍迪艾倫尊稱他是「電影發明以來最偉大的創作者」，他以獨到的電影語言與近乎完美的影像風格，探究信仰、死亡、性愛、心理、虛實，深刻影響了奇士勞斯基、柯波拉、馬丁史柯西斯、葛斯范桑、魏斯安德森、麥可漢內克、雷利史考特、拉斯馮提爾、大衛林區、達頓兄弟、朴贊郁、李安等名導。

今年適逢瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman, 1918-2007）百歲冥誕，金馬影展將於8月起在台北、台中舉辦「柏格曼百年紀念影展」，完整放映38部柏格曼的長片作品。這不僅是台灣史上最大規模的導演專題影展， 也是這次柏格曼國際聯展中，亞洲放映片量最多的地方。

柏格曼1954年的《莫妮卡》，曾被楚浮的《400擊》（1959）致敬，1956年《夏夜微笑》為他帶來首次國際性的成功，接著《第七封印》、《野草莓》、《處女之泉》、《假面》、《哭泣與耳語》、《秋光奏鳴曲》，一部接一部將他推上電影神殿的頂尖位置，他的鏡頭美學也啟發了費里尼、雷奈、高達、庫柏力克等同儕大師。



▲▼《第七封印》（上圖）和《芬妮與亞歷山大》（下圖）。（圖／金馬影展，2018.05.25）

1982年完成史詩鉅作《芬妮與亞歷山大》後，柏格曼宣布自電影導演退休，但仍不時有劇本、電視電影及舞台劇問世。2007年辭世的他，導演作品持續影響每一代人。這次「柏格曼百年紀念影展」除了引進影迷必修的超級經典，更幾乎一網打盡他所有導演的電影作品，彌足珍貴。

「柏格曼百年紀念影展」將在台北舉辦3週，映期自8月3日至8月23日在台北新光影城放映，6月24日舉行選片指南，7月1開始售票。台中場則於8月16日至8月27日在台中凱擘影城放映，7月21日舉辦選片指南，8月1日開始售票。