影／蕭敬騰丟墨鏡送歌迷　幽默自虧「要把話留在金曲」

演唱會的開場影像是蕭敬騰走在巴黎街頭，展現迷人風情，緊接著歌曲前奏一下，便是老蕭在紅布幕後的剪影，唱了一段後布幕才落下，露出站在台上身穿全黑色的高領、短袖針織衫，搭配西裝褲的蕭敬騰，繼續表演歌曲〈純金打造〉，不過在副歌處，麥克風出現了斷訊，導致老蕭演唱的一句歌詞沒有聲音。但老蕭依然從容的完成演唱，之後也一連飆歌〈怎麼說我不愛妳〉、〈你會在哪呢〉、〈皮囊〉、〈王子的新衣〉、〈只能想念你〉。

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》台北站於今（26）日、明（27）日登場，此次是第4度攻蛋，也剛好是他出道邁向10周年，演唱會也祭出高規格製作，斥資5530萬重本，只為了帶給觀眾高規格的聽覺饗宴。



▲蕭敬騰在副歌時，麥克風斷訊，讓其中一句他唱的歌詞消失了。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.26）

〈你會在哪呢〉一曲結束，燈光暗下再次亮起時，老蕭已經換上一身街頭風的衣服，他穿著翻領外套以及短褲，激情演唱〈皮囊〉，不斷飆出高亢的假音，後來唱到激動處把墨鏡丟給台下觀眾。

唱完〈只能想念你〉後，蕭敬騰不斷搧著風，表示好熱，「你們也知道我是時尚先生、娛樂先生，我穿的衣服都是秋冬裝，都是買不到、沒看過的。時尚人真是不好做。」接著他提到，真的很開心來到小巨蛋舉辦演唱會，為了演唱會準備很久的時間。日前才剛宣布擔任第29屆金曲獎主持人的他，在演唱會上也不忘幽自己一默的說：「不說那麼多話了，要把話留在金曲上。」



▲蕭敬騰唱到激動處把墨鏡丟給台下歌迷。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.26）

在演唱〈請記住我〉前，蕭敬騰提到去年幫一部動畫電影〈可可夜總會〉配音， 「裡面唱了很多歌，而這首歌可以說我每次唱的時候，都憋著眼淚。」更透露看這部電影，看一次就哭了三到四次，而且是很難過的哭泣。蕭敬騰自彈自唱〈你〉前，表示這首歌曲想要傳遞很深的情感，「我在寫這首歌的時候，非常痛苦、很難過地寫完這首歌，但我真的非常喜歡這作品。」