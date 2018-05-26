NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮4局模擬賽狀況佳　柯蕭將回歸道奇什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

影／蕭敬騰丟墨鏡送歌迷　幽默自虧「要把話留在金曲」

記者吳雨婕／台北報導2018/05/26 21:02
【蕭敬騰丟墨鏡送歌迷　幽默自虧「要把話留在金曲」】 https://www.nownews.com/news/20180526/2761081 【蕭敬騰小巨蛋開唱　皮囊飆高音嗨翻全場】 https://www.nownews.com/news/20180526/2761104 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

蕭敬騰《娛樂先生世界巡迴演唱會》台北站於今（26）日、明（27）日登場，此次是第4度攻蛋，也剛好是他出道邁向10周年，演唱會也祭出高規格製作，斥資5530萬重本，只為了帶給觀眾高規格的聽覺饗宴。

演唱會的開場影像是蕭敬騰走在巴黎街頭，展現迷人風情，緊接著歌曲前奏一下，便是老蕭在紅布幕後的剪影，唱了一段後布幕才落下，露出站在台上身穿全黑色的高領、短袖針織衫，搭配西裝褲的蕭敬騰，繼續表演歌曲〈純金打造〉，不過在副歌處，麥克風出現了斷訊，導致老蕭演唱的一句歌詞沒有聲音。但老蕭依然從容的完成演唱，之後也一連飆歌〈怎麼說我不愛妳〉、〈你會在哪呢〉、〈皮囊〉、〈王子的新衣〉、〈只能想念你〉。


▲蕭敬騰在副歌時，麥克風斷訊，讓其中一句他唱的歌詞消失了。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.26）

〈你會在哪呢〉一曲結束，燈光暗下再次亮起時，老蕭已經換上一身街頭風的衣服，他穿著翻領外套以及短褲，激情演唱〈皮囊〉，不斷飆出高亢的假音，後來唱到激動處把墨鏡丟給台下觀眾。

唱完〈只能想念你〉後，蕭敬騰不斷搧著風，表示好熱，「你們也知道我是時尚先生、娛樂先生，我穿的衣服都是秋冬裝，都是買不到、沒看過的。時尚人真是不好做。」接著他提到，真的很開心來到小巨蛋舉辦演唱會，為了演唱會準備很久的時間。日前才剛宣布擔任第29屆金曲獎主持人的他，在演唱會上也不忘幽自己一默的說：「不說那麼多話了，要把話留在金曲上。」


▲蕭敬騰唱到激動處把墨鏡丟給台下歌迷。（圖／記者陳明安攝 , 2018.05.26）

在演唱〈請記住我〉前，蕭敬騰提到去年幫一部動畫電影〈可可夜總會〉配音， 「裡面唱了很多歌，而這首歌可以說我每次唱的時候，都憋著眼淚。」更透露看這部電影，看一次就哭了三到四次，而且是很難過的哭泣。蕭敬騰自彈自唱〈你〉前，表示這首歌曲想要傳遞很深的情感，「我在寫這首歌的時候，非常痛苦、很難過地寫完這首歌，但我真的非常喜歡這作品。」

關鍵字蕭敬騰娛樂先生
NU’EST W表演〈小情歌〉玖壹壹嘻哈助陣　徐懷鈺大吃小鮮肉

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan