我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS今天公布世界巡迴演唱會資訊，但僅公布國家，場地尚未公布。（圖／X@BIGHIT MUSIC @BIGHIT_MUSIC）

BTS確定2026 11月來台開唱 首度解鎖高雄地區

BTS是誰？獨有世界觀爆紅、來台開唱一年比一年大

▲BTS相隔8年再度來台開唱。（圖／WEVERSE）

南韓天團BTS防彈少年團今（13）日晚上11點在WEVERSE、X等各大官方社群正式宣布2026世界巡演唱會地點，台灣場確定在2026年11月19日（星期四）、21日（星期六）、22日（星期日）在高雄連唱3天！不過地點是否為能容納5萬人的高雄世運，韓方尚未公布，不過台灣主辦跟以前承辦BTS在台演出的單位相同，詳情可鎖定Live Nation Taiwan 理想國官方臉書。，演出地點鎖定可容納超過5萬人的高雄世運主場館，如今BTS證實確定11月19日、21日、22日在高雄開唱，但正確的場地資訊尚未公告，但根據他們在全球的人氣，答案應該已經呼之欲出。根據BIGHIT MUSIC的公告，BTS新巡演將於4月9日開始從高陽起跑，接著巡迴墨西哥、拉斯維加斯、馬德里、倫敦、巴黎、洛杉磯等地，再來就是亞洲地區的台灣、吉隆坡、新加坡、雅加達，然後再去墨爾本、雪梨以及香港；官方也表示：「更多城市將陸續公布，2027年日本、中東等地敬請期待。」BTS成員JIN、j-hope、RM、V、Jimin、Jung Kook、SUGA自2022年底起陸續當兵，2025年6月才終結長達2年多的軍白期，卸下軍人身分後，他們馬上投入製作新專輯，確定確定3月20日發片回歸樂壇，也同步以新專輯為名展開新的世界巡演，宣告BTS時代再度啟動。BTS防彈少年團是HYBE前身Big Hit娛樂親手打造的第一組男團，由Jin金碩珍、SUGA閔玧其、j-hope鄭號錫、RM金南俊、Jimin朴智旻、V金泰亨、Jung Kook田柾國7人組成，2013年以專輯《2 COOL 4 SKOOL》正式出道。當時平均年齡只有18歲，團體定位鮮明走嘻哈路線，作品主軸圍繞青少年最有感的現實課題，包括課業壓力、夢想拉扯、父母期待等，團名本身就帶著態度，象徵要替年輕世代擋下如子彈般襲來的偏見與批評。隨著成員年齡與人生經驗不斷累積，BTS的音樂視野也一路進化，後期作品不再只停留在青春困境，而是延伸到社會議題、愛情、認識自我與學會愛自己，鼓勵每個人勇敢說出真實心聲。這樣的轉變讓他們不只抓住年輕族群，也成功打進不同世代，影響力一路擴散到全球，正式站上國際舞台。回頭看BTS與台灣的緣分，其實就是一條人氣成長曲線，2015年首次來台，站上新北市工商展覽中心開唱，隔年升級到新莊體育館，2017年唱進林口體育館，2018年12月更直接在桃園國際棒球場連唱2場。如今時隔7年全員將回到台灣，場地一次比一次大，人氣變化完全寫在場地規模上。除了團體演唱會，BTS也曾在2016年受邀登上台視除夕特別節目《2016超級巨星紅白藝能大賞》，首度唱進台北小巨蛋。當年外界還只是把他們視為「超人氣韓團代表」，現在回頭看，只能說那時真的低估了這7個男孩後來能走多遠。