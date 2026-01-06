我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS宣布3月20日回歸，粉絲期待破表。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

南韓天團BTS（防彈少年團）正式宣布回歸，確定於3月20日推出全新正規專輯，消息一出立刻讓苦等2年多的全球ARMY集體暴動，更炸的是，他們也將展開史上最大規模的65場世界巡演，並且確定包含台灣場，時間落在今年下半年，實際檔期與售票細節，粉絲請靜待主辦單位後續正式公告。根據《鏡報》報導，，這不只將是BTS首次唱進高雄世運，也等於解鎖他們在台灣歷來最大規模的演唱會場地，對台灣ARMY來說完全是體驗大升級。BTS將於3月20日發片同時，也計畫展開規模龐大的世界巡演，預計共舉辦65場演出，其中超過30場將在北美舉行，被形容為「史上最大規模巡演」。這數字遠遠超越他們在2018至2019年間舉辦的《BTS World Tour：Love Yourself》巡演，當時共舉辦62場、動員超過205萬名觀眾。回顧BTS自2013年出道以來與台灣的緣分，場地一路只升不減，2015年首次來台舉辦演唱會，站上新北市工商展覽中心，隔年轉戰新莊體育館，2017年唱進林口體育館，2018年12月更直接在桃園國際棒球場連唱2場；7年後再度傳出全員將再來台，而且一口氣直登上高雄世運，人氣成長幅度，直接反映在一次比一次更大的演唱會場地上。除了個唱，BTS也曾在2016年受邀來台，登上台視除夕特別節目《2016超級巨星紅白藝能大賞》，這也是他們首次唱進台北小巨蛋，當年還被視為「超人氣韓團代表」，如今再回頭看，當時真的是低估他們。自2022年底起，BTS七名成員依序入伍，歷經近2年多的軍白期，JIN、j-hope、RM、V、Jimin、Jung Kook與SUGA終於在去年（2025）6月21日全員退伍，正式結束兵役任務，久違的「完全體」讓粉絲激動不已。團體正在投入新專輯錄製，確定3月20日回歸樂壇，宣告BTS時代再度啟動。你好，這裡是BIGHIT MUSIC。我們很高興向大家分享BTS第五張正規專輯的發行資訊，以及世界巡迴演唱會即將展開的消息。這張全新專輯別具意義，因為這是BTS睽違3年9個月以來首次推出的完整專輯，同時也象徵著團體未來將前進的方向。成員們深度參與了歌曲製作，將各自的想法與色彩注入作品之中，並以音樂真實表達他們一路走來所經歷的情感與掙扎。專輯共收錄14首歌曲，滿載著BTS想與長時間等待完整體回歸的ARMY分享的真誠故事。這張作品充滿最「BTS」本質的音樂，是他們獻給一路相伴至今的ARMY最真心的感謝。同時也很高興宣布，在第五張正規專輯發行後，BTS將展開世界巡迴演唱會，巡演詳細行程將於1月14日凌晨12點另行公布。懇請大家持續給予支持與關愛，陪伴BTS透過這一系列全新的宣傳活動，迎接嶄新的開始。最後，我們要由衷感謝所有長時間耐心等待的ARMY。預購開放時間：2026年1月16日（星期五）上午11點（韓國時間）正式發行時間：2026年3月20日（星期五）下午1點（韓國時間）