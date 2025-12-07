2025 AAA昨晚（6日）在高雄世運主場館熱鬧舉行，韓國新人男團 CORTIS 才剛出道就有著超高人氣，一現身立刻引起全場暴動，他們以〈GO!〉、〈What You Want〉展現唱跳實力，並奪下BEST PERFORMANCE（最佳表演獎）。除了舞台演出獲得肯定，團員們的服裝造型也成為焦點之一，全員造型皆由台灣設計師品牌NAMESAKE打造，消息曝光後讓許多粉絲紛紛急尋「同款」。
CORTIS出道3個月就爆紅 首度來台粉絲嗨翻
BTS師弟團CORTIS由趙雨凡、JUHOON、嚴成玹、安乾鎬及朴宇宙組成，高顏值和唱跳實力讓他們才出道3個月就快速爆紅，首度參加AAA頒獎典禮，就獲得BEST PERFORMANCE，第一次來台演出也讓全場粉絲陷入瘋狂。
CORTIS全員穿台灣品牌登AAA 帥度爆表粉絲求同款
值得一提的是，這次參加AAA頒獎典禮，CORTIS全員的舞台造型皆由台灣設計師品牌NAMESAKE打造，品牌也在IG上以中英文寫下，「這次很榮幸為CORTIS 全員打造 AAA 頒獎典禮演出的客製造型」，舞台限定造型展現團員們的熱血能量。
NAMESAKE由謝氏三兄弟於2020年所創立，三兄弟出生於高雄，在東京和洛杉磯長大，品牌透過傳統元素、前衛剪裁以及創新材料的融合，在時尚與運動文化間開闢出一條獨特的道路，深受不少名人喜愛。這次CORTIS全員穿上品牌客製造型，也讓粉絲大讚：「太帥了」、「超級好看」、「完全是他們的風格」、「衣服跟人都超帥」、「求同款！」
資料來源：NAMESAKE IG
