2025 AAA昨晚在高雄畫下完美句點，典禮結束不到12小時，今（7）日小港機場清晨又瞬間變成粉絲見面會。第一批撤離隊伍包含IVE、朴寶劍、LE SSERAFIM；接著第二批惠利、Stray Kids、潤娥也續抵達機場，而IU、CORTIS一現身，全場尖叫聲直接掀頂，特別的是他們素顏亮相，零瑕疵的水煮蛋肌膚震撼全場。
IU水煮蛋肌膚美到不像話 一路寵粉超親切
今年AAA的大賞得主IU一現身完全沒在省著寵粉，從踏進大門一路揮手到辦理登機，每一個粉絲、每個角落都照料到。她的素顏也瞬間成為焦點，近距離完全零破綻、肌膚亮到像水煮蛋，連路過的旅客都忍不住回頭確認是不是本人。
CORTIS出國史上最安全現場 成員素顏帥到掉渣
另一邊，CORTIS全員素顏、零偽裝現身，氣場完全沒掉線，一冒出來就讓尖叫聲在機場連環炸。走在最前面的台灣成員趙雨凡也一樣是「素顏震撼彈」，水嫩皮膚跟精緻五官直接把粉絲收服，連原本在排隊的旅客都被吸過來看熱鬧。
值得一提的是，CORTIS才出道3個月就一路爆紅到全球，每次出國表演時，機場常被粉絲推擠到像恐怖現場；沒想到這次來台、離台都異常平穩，高雄歌迷整隊乖到不可思議，全程零暴衝，這畫面也震驚不少海外粉絲，狂讚「這應該是他們出道以來最安全的一次機場」。
隨著各組藝人接力抵達，小港機場短短一個早上就被粉絲、保鑣、媒體擠到寸步難行，彷彿變成AAA「加演場」。雖然大家都累到不行，但能在離台前看到偶像最後一眼、甚至收到揮手福利，粉絲全都樂得直呼像是參加一場韓星拼盤見面會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年AAA的大賞得主IU一現身完全沒在省著寵粉，從踏進大門一路揮手到辦理登機，每一個粉絲、每個角落都照料到。她的素顏也瞬間成為焦點，近距離完全零破綻、肌膚亮到像水煮蛋，連路過的旅客都忍不住回頭確認是不是本人。
CORTIS出國史上最安全現場 成員素顏帥到掉渣
另一邊，CORTIS全員素顏、零偽裝現身，氣場完全沒掉線，一冒出來就讓尖叫聲在機場連環炸。走在最前面的台灣成員趙雨凡也一樣是「素顏震撼彈」，水嫩皮膚跟精緻五官直接把粉絲收服，連原本在排隊的旅客都被吸過來看熱鬧。
值得一提的是，CORTIS才出道3個月就一路爆紅到全球，每次出國表演時，機場常被粉絲推擠到像恐怖現場；沒想到這次來台、離台都異常平穩，高雄歌迷整隊乖到不可思議，全程零暴衝，這畫面也震驚不少海外粉絲，狂讚「這應該是他們出道以來最安全的一次機場」。
隨著各組藝人接力抵達，小港機場短短一個早上就被粉絲、保鑣、媒體擠到寸步難行，彷彿變成AAA「加演場」。雖然大家都累到不行，但能在離台前看到偶像最後一眼、甚至收到揮手福利，粉絲全都樂得直呼像是參加一場韓星拼盤見面會。
📌看更多AAA相關新聞：
獨／AAA紅毯首見四聲道！超正台味翻譯身分狂 是《華燈初上》演員
AAA漏網／林俊傑唱《修煉愛情》IU張嘴聽傻 同步朴寶劍搖擺應援
更多「2025AAA在台灣」相關新聞。